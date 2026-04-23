Corte de agua en Buenos Aires interrumpe el suministro en varias localidades

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se llevarán adelante intervenciones en tres puntos de la ciudad de Dolores: en calle 9 de Julio y Ameghino, 9 de Julio y Carmona, y en América y Rauch.

Las tareas forman parte de la obra de recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y requieren la interrupción del suministro a toda la localidad, por lo que fueron programadas entre las 4:00 y las 9:00 horas, para disminuir el impacto en las actividades cotidianas. Asimismo, se dispondrá un camión cisterna para atender las necesidades de establecimientos sanitarios y sociales.

corte de agua por arreglo en cañerias Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Además, sobre calle Moreno en su intersección con Terrada y con Viamonte, se realizarán trabajos en el marco del recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC. Para poder ejecutarlos, se deberá interrumpir el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles Donado, Roca, Castelli-Berutti y Tucumán-Italia. En tanto, en Ugarte y Sixto Laspiur, para realizar una extensión de red por parte de terceros, deberá afectarse el servicio en el sector delimitado por las calles Presbítero Biggio, Vieytes, Palacios y Sixto Laspiur.

Por último, se harán trabajos en una cañería ubicada en Almirante Brown, entre calle 4 y Arroyo El Zanjón, en Punta Lara. Esto será a partir de las 20:00 de este jueves y hasta las 06:00 del viernes, siendo este horario el seleccionado para minimizar el impacto sobre el servicio, ya que deberá afectarse el suministro en el sector comprendido desde la Planta Potabilizadora de Agua “Donato Gerardi” hasta calle 60; y desde Almirante Brown hasta calle 23.