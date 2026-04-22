El domingo 26 de abril será un día histórico para el fútbol de Mendoza: por primera vez en 44 años se jugará el el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima en la máxima categoría del fútbol argentino.
Felipe Canedo anticipó el clásico que jugarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima
En la previa del duelo entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, el Pitu Felipe Canedo, quien jugó en los dos clubes, analizó lo que puede pasar el domingo en el Gargantini.
En el estadio Bautista Gargantini, la Lepra y el Lobo se medirán por la fecha 16 del Torneo Apertura y la última vez que jugaron en Primera fue en el Nacional de 1982, cuando la Lepra le ganó 2 a 0 al Lobo, en el Malvinas Argentinas.
El ex defensor Felipe Canedo se dio el gusto de jugar en los dos clubes del parque y palpitó el choque que protagonizarán los dos equipos del Parque.
El Pitu habló este miércoles con Ovación, y aseguró: "La verdad es que será muy lindo que se enfrenten en la máxima categoría. Es muy lindo jugar los clásicos, generan muchísima expectativa en la gente. Seguramente el Gargantini tendrá un lindo marco de público y será una fiesta".
Cómo llegan Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima
Canedo se refirió al momento de ambos equipos y reveló: "Independiente Rivadavia está pasando por un gran presente, vive algo histórico en la Copa Libertadores y está puntero del torneo. Gimnasia viene en levantada y le ganó a Lanús. En estos partidos hay mucho en juego y se juegan con todo. Ninguno de los dos va a querer perder".
Cortitas del Pitu Canedo antes del clásico mendocino
Independiente Rivadavia: "Jugué 11 años que me marcaron como jugador. El hincha de la Lepra es especial, es muy pasional, es el jugador número 12".
Gimnasia y Esgrima: "Fue una etapa cuando era chico, tenía 19 años y estuve en el club hasta los 21. Jugué dos torneos regionales y para mi fueron momentos muy lindos"
El presente de la Lepra: "Hace unos años atrás ni pensábamos este momento único que está viviendo Independiente Rivadavia, con el ascenso, la Copa Argentina y jugar la Copa Libertadores"
Su pronóstico: "Va ganar 2 a 0 Independiente Rivadavia 2 a 0 y los goles los van a marcar Sebastián Villa y el paraguayo Arce".