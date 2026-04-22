Felipe Canedo anticipó el clásico que jugarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

El ex defensor Felipe Canedo se dio el gusto de jugar en los dos clubes del parque y palpitó el choque que protagonizarán los dos equipos del Parque.

El Pitu habló este miércoles con Ovación, y aseguró: "La verdad es que será muy lindo que se enfrenten en la máxima categoría. Es muy lindo jugar los clásicos, generan muchísima expectativa en la gente. Seguramente el Gargantini tendrá un lindo marco de público y será una fiesta".

lepra uno Osvaldo Coloccini, Luis Escobedo, Luis Escobedo, Ernesto Gregorio Garín, Daniel Oldrá, Luciano Nicotra, Luis Juncos, Titi Leyes, Paolo Rossi, Marcelo Magallanes, Juan Carlos Minotto.

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

Canedo se refirió al momento de ambos equipos y reveló: "Independiente Rivadavia está pasando por un gran presente, vive algo histórico en la Copa Libertadores y está puntero del torneo. Gimnasia viene en levantada y le ganó a Lanús. En estos partidos hay mucho en juego y se juegan con todo. Ninguno de los dos va a querer perder".

"El partido lo voy a ver en mi casa con la familia. Va ser un lindo clásico, los dos equipos vienen bien". "El partido lo voy a ver en mi casa con la familia. Va ser un lindo clásico, los dos equipos vienen bien".

pitu canedo

Cortitas del Pitu Canedo antes del clásico mendocino

Independiente Rivadavia: "Jugué 11 años que me marcaron como jugador. El hincha de la Lepra es especial, es muy pasional, es el jugador número 12".

Gimnasia y Esgrima: "Fue una etapa cuando era chico, tenía 19 años y estuve en el club hasta los 21. Jugué dos torneos regionales y para mi fueron momentos muy lindos"

El presente de la Lepra: "Hace unos años atrás ni pensábamos este momento único que está viviendo Independiente Rivadavia, con el ascenso, la Copa Argentina y jugar la Copa Libertadores"

Su pronóstico: "Va ganar 2 a 0 Independiente Rivadavia 2 a 0 y los goles los van a marcar Sebastián Villa y el paraguayo Arce".