Quién ganó los últimos cinco clásicos entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

sartori 1 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Cómo salieron los últimos cinco clásicos entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

El clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tiene larga data, comenzando en 1913 (antes de la creación de la Liga Mendocina de Fútbol) y recorriendo todas las categorías del fútbol argentino: desde el antiguo Torneo Nacional, pasando por el Torneo de la Liga Mendocina, el Argentino A, Primera Nacional y Copa Argentina.

Sin embargo, en el historial reciente uno de los dos equipos manda en partidos ganados. La última vez que se enfrentaron fue en octubre del año 2022. Por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima le ganó a la Lepra 1 a 0 con gol de Santiago Solari.

Ese año, la Lepra y el Lobo se enfrentaron en dos oportunidades más aparte de la mencionada. Independiente Rivadavia se cruzó a Gimnasia y Esgrima un poco antes en el tiempo en aquel 2022. Por la fase regular del torneo de la Primera B Nacional, el Azul del Parque cayó 2 a 0 ante el Lobo Víctor Legrotaglie. Sin embargo, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2022, la Lepra eliminó al mensana con un triunfo por 2 a 0.

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Para completar el recuento de los últimos cinco clásicos, la memoria debe retroceder a los años 2018 y 2015. En el primero, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se enfrentaron nuevamente por la Primera B Nacional y la victoria fue para el Pituco por 1 a 0 con gol de Patricio Cucchi. En el segundo, la Lepra y el Lobo se enfrentaron dos veces. Si se quiere contar solo el último cruce de aquel año para completar los cinco clásicos recientes, hay que traer a la memoria el 4 a 2 del Azul del Parque sobre el Lobo por la fecha 28 del certamen.

De esta manera, el historial reciente quedaría en favor de Gimnasia y Esgrima por 3 a 2 en los últimos cinco entrentamientos. Pero, cabe agregar que, como en 2015 se enfrentaron dos veces (y las dos fueron victorias para la Lepra), la historia queda empardada contando ese partido de más (entonces seis clásicos recientes) por aquella temporada 2015 que tuvo dos cruces.

Clásicos picantes

Este Superclásico mendocino ha tenido ediciones de lujo. Puede traerse a la memoria cruces picantes como el del Argentino A 2004 cuando Independiente Rivadavia terminó de sentenciar el descenso del Lobo al Argentino B al vencerlo por 1 a 0, en el cierre del certamen, en el Malvinas Argentinas.

También cabe recordar el primer cruce entre ambas instituciones desde la creación de la Liga mendocina y el inicio del profesionalismo en Mendoza, en el año 1922. Aquel año, Gimnasia y Esgrima se impuso 2 a 0 -con un fútbol de lujo según las crónicas de la época- en la cancha de Pacífico.