Gonzalo Ríos reveló el secreto del gran presente de Independiente Rivadavia: "Alfredo nos..."

Independiente Rivadavia vive un presente soñado, pero se mantiene con los pies sobre la tierra. Tras la histórica victoria ante Fluminense en Brasil, la Lepra demostró que tiene la madurez necesaria para cambiar el chip: sumó un valioso punto y se consolida como el líder de la tabla de posiciones de la Zona B. También de la Anual.
Tras el duelo ante el Taladro, Gonzalo Ríos rompió el silencio para analizar el presente de un equipo que parece no tener techo. Además palpitó el mano a mano más esperado por los hinchas: el clásico con Gimnasia y Esgrima (domingo a las 15 en el Bautista Gargantini).
Independiente Rivadavia: un grupo que está preparado para todo
Para Ríos, el secreto del éxito de Independiente Rivadavia no es casualidad, sino producto de la mentalidad que ha impuesto Alfredo Berti. "Llevamos una campaña muy buena. El grupo está preparado para todo y eso es buenísimo. Alfredo nos inculca que todos somos importantes", destacó.
El mediocampista también se tomó un momento para recordar el Maracanazo, del pasado miércoles: "Al escuchar el silbatazo final uno siente un fuego por dentro que es inexplicable. Es algo que va a quedar en la historia del club". A su vez, dejó claro que el equipo no tiene pensado relajarse: "Debe quedar en el recuerdo y tenemos que mejorar para que no sea solo una victoria aislada".
A pesar del gran andar en el torneo internacional, la mira de Independiente Rivadavia ahora se encuentra en un solo objetivo: el clásico del próximo domingo ante Gimnasia y Esgrima.
Gonzalo Ríos fue tajante sobre las prioridades del plantel para los próximos días: "En la Copa Libertadores por suerte vamos bien, pero ahora viene el clásico y la Copa queda en un costado para después. Todos los que estamos queremos más".
Alfredo Berti habló en conferencia de prensa
Sobre el 1-1 con Banfield en el Florencio Sola, Alfredo Berti manifestó: "Fue un partido duro, parejo, tuvimos muchas chances para abrir el marcador y más en el segundo tiempo, ellos llegaron un par de veces como para lastimarnos. Como digo siempre, a los partidos hay que intentar ganarlos y cuando no se pueden ganar, no hay que perderlos; es un punto que nos viene bien".
Sobre el clásico con Gimnasia y Esgrima, el DT soltó: : "Vamos a prepararnos como lo hacemos todas las semanas independientemente que vamos a jugar el clásico, lo tomaremos con la misma seriedad que lo venimos haciendo".
Al ser consultado sobre los objetivos de la Lepra en la temporada, expresó: "Queremos ser competitivos en todas las competencias que juguemos, esa es la filosofía que tiene el grupo y partido a partido tratamos de serlo. Queremos estar siempre metidos en el tercio superior de la tabla, sacar la mayor cantidad de puntos posibles para que el club a futuro tenga un colchón que le permita estabilizarse en la categoría. Siempre cuando se juegan dos competencias se descuida un poco el torneo local y esos puntos son importantes".