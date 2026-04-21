Gonzalo Ríos reveló el secreto del gran presente de Independiente Rivadavia: "Alfredo nos..."

El mediocampista también se tomó un momento para recordar el Maracanazo, del pasado miércoles: "Al escuchar el silbatazo final uno siente un fuego por dentro que es inexplicable. Es algo que va a quedar en la historia del club". A su vez, dejó claro que el equipo no tiene pensado relajarse: "Debe quedar en el recuerdo y tenemos que mejorar para que no sea solo una victoria aislada".

A pesar del gran andar en el torneo internacional, la mira de Independiente Rivadavia ahora se encuentra en un solo objetivo: el clásico del próximo domingo ante Gimnasia y Esgrima.

Gonzalo Ríos Gonzalo Ríos habló en la previa del clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia.

Gonzalo Ríos fue tajante sobre las prioridades del plantel para los próximos días: "En la Copa Libertadores por suerte vamos bien, pero ahora viene el clásico y la Copa queda en un costado para después. Todos los que estamos queremos más".

Alfredo Berti habló en conferencia de prensa

Sobre el 1-1 con Banfield en el Florencio Sola, Alfredo Berti manifestó: "Fue un partido duro, parejo, tuvimos muchas chances para abrir el marcador y más en el segundo tiempo, ellos llegaron un par de veces como para lastimarnos. Como digo siempre, a los partidos hay que intentar ganarlos y cuando no se pueden ganar, no hay que perderlos; es un punto que nos viene bien".

Sobre el clásico con Gimnasia y Esgrima, el DT soltó: : "Vamos a prepararnos como lo hacemos todas las semanas independientemente que vamos a jugar el clásico, lo tomaremos con la misma seriedad que lo venimos haciendo".

Al ser consultado sobre los objetivos de la Lepra en la temporada, expresó: "Queremos ser competitivos en todas las competencias que juguemos, esa es la filosofía que tiene el grupo y partido a partido tratamos de serlo. Queremos estar siempre metidos en el tercio superior de la tabla, sacar la mayor cantidad de puntos posibles para que el club a futuro tenga un colchón que le permita estabilizarse en la categoría. Siempre cuando se juegan dos competencias se descuida un poco el torneo local y esos puntos son importantes".