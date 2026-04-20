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Alfredo Berti tras el empate de Independiente Rivadavia: "Es un punto que nos viene bien"

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló este lunes tras el empate sin goles con Banfield, de visitante, por la fecha 15 del Torneo Apertura

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alfredo Berti se quedó conforme con el rendimiento de la Lepra ante Banfield.

Alfredo Berti se quedó conforme con el rendimiento de la Lepra ante Banfield.

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se quedó conforme con el rendimiento de sus dirigidos en el empate sin goles con Banfield de este lunes, de visitante, por la fecha 15 del Torneo Apertura. La Lepra, que venía de vencer a Fluminense en el mismísimo Maracaná por la Copa Libertadores, se afianza en la punta de la Zona B del campeonato local.

"Creo que fue un partido difícil, tuvimos muchas chances de convertir, pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival duro que tal vez tenga menos puntos de los que merece. El equipo estuvo bien, sumamos y también es importante", dijo Berti en el comienzo de la conferencia de prensa que dio tras el partido jugado en el estadio Florencio Sola.

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Berti ya piensa en el cl&aacute;sico que jugar&aacute; Independiente Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima.

Berti ya piensa en el clásico que jugará Independiente Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima.

Alfredo Berti habló del clásico que afrontará Independiente Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima

Luego fue consultado por el clásico que enfrentará el Azul ante Gimnasia y Esgrima, que se jugará el próximo domingo a las 15 en el Gargantini. "Vamos a prepararnos como lo hacemos todas las semanas independientemente que vamos a jugar el clásico, lo tomaremos con la misma seriedad que lo venimos haciendo", expresó el DT azul.

"Fue un partido duro, parejo, tuvimos muchas chances para abrir el marcador y más en el segundo tiempo, ellos llegaron un par de veces como para lastimarnos. Como digo siempre, a los partidos hay que intentar ganarlos y cuando no se pueden ganar, no hay que perderlos; es un punto que nos viene bien", señaló con relación a la igualdad con el Taladro.

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"Queremos ser competitivos en todas las competencias que juguemos, esa es la filosofía que tiene el grupo y partido a partido tratamos de serlo. Queremos estar siempre metidos en el tercio superior de la tabla, sacar la mayor cantidad de puntos posibles para que el club a futuro tenga un colchón que le permita estabilizarse en la categoría. Siempre cuando se juegan dos competencias se descuida un poco el torneo local y esos puntos son importantes", enfatizó.

"Yo veo que es un equipo serio, con mucho deseo de seguir progresando, es un grupo de futbolistas que quiere ser cada vez mejor, tenemos muchos jugadores de experiencia que apuntalan a los jóvenes, esa es la dinámica que va teniendo el grupo", cerró el DT de la Lepra al hablar del conjunto que dirige.

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