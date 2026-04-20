Alfredo Berti tras el empate de Independiente Rivadavia: "Es un punto que nos viene bien"

"Fue un partido duro, parejo, tuvimos muchas chances para abrir el marcador y más en el segundo tiempo, ellos llegaron un par de veces como para lastimarnos. Como digo siempre, a los partidos hay que intentar ganarlos y cuando no se pueden ganar, no hay que perderlos; es un punto que nos viene bien", señaló con relación a la igualdad con el Taladro.

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"Queremos ser competitivos en todas las competencias que juguemos, esa es la filosofía que tiene el grupo y partido a partido tratamos de serlo. Queremos estar siempre metidos en el tercio superior de la tabla, sacar la mayor cantidad de puntos posibles para que el club a futuro tenga un colchón que le permita estabilizarse en la categoría. Siempre cuando se juegan dos competencias se descuida un poco el torneo local y esos puntos son importantes", enfatizó.

"Yo veo que es un equipo serio, con mucho deseo de seguir progresando, es un grupo de futbolistas que quiere ser cada vez mejor, tenemos muchos jugadores de experiencia que apuntalan a los jóvenes, esa es la dinámica que va teniendo el grupo", cerró el DT de la Lepra al hablar del conjunto que dirige.