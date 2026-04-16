Alfredo Berti sumó otro hito como DT de Independiente Rivadavia y va por más: "Todavía el equipo no llegó a su techo"

Ante la consulta de Diario UNO sobre si se puede disfrutar este presente en medio de la vorágine de la doble competencia, asumió: "No, lo mismo que le dije a los futbolistas, que disfruten esta noche y bueno, quizás mañana hay que dar vuelta de página, pero bueno, esta noche va a ser una noche especial para mis jugadores y para toda la gente que ha venido".

berti 3 Berti ya piensa en lo que viene en los dos frentes. Foto: Nicolás Ríos/UNO

"Yo siempre digo lo mismo: hay que jugar con la pasión del hincha. Hoy vino mucha gente, tuvieron que hacer muchos sacrificios para estar acá y bueno, y más o menos es lo que les decía antes del partido a los futbolistas: que jueguen con el amor, con la pasión del hincha y bueno, estos chicos juegan todos los partidos de esa manera, por eso creo que la gente está tan identificada con el equipo", destacó.

independiente rivadavia 3 Para el DT los jugadores de Independiente Rivadavia juegan con la pasión de los hinchas. Foto: Nicolás Ríos/UNO

"Cuando llegamos, el equipo estaba peleando los puestos de descenso y la verdad que hay mucho trabajo en estos dos años, hay mucha perseverancia de todos los futbolistas y eso a nosotros nos pone muy bien porque hemos hecho trabajo desde cero. Y la verdad que ver crecer a estos futbolistas, entrenarlos todos los días, uno tiene mucha satisfacción porque creo que todavía el equipo no llegó a su techo y que hay mucho deseo, muchas ganas de progresar, de estar cada vez mejor y eso lo tratamos de volcar en el campo", puntualizó orgulloso el DT.

Para terminar, insistió: "Ahora a festejar, y como le dije a los futbolistas, dar vuelta a la página. El fin de semana tenemos otro compromiso importante y tenemos que seguir con la misma línea para estar en todas las competencias. Volvemos a ser bien competitivos y a estar siempre peleando cosas importantes. Hoy va a faltar jugar otro partido y hay que ir siempre mirando el partido que viene. Bueno, ahora a prepararnos para el próximo".

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