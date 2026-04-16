Alfredo Berti sumó otro hito como DT de Independiente Rivadavia y va por más: "Todavía el equipo no llegó a su techo"

(Enviado especial) Alfredo Berti sigue sumando hitos como director técnico de Independiente Rivadavia, ahora a nivel internacional y en un templo del fútbol mundial: por la Copa Libertadores y en el Maracaná.
Alfredo Berti sigue sumando hitos como director técnico de Independiente Rivadavia, ahora a nivel internacional y en un templo del fútbol.
(Enviado especial) Alfredo Berti sigue sumando hitos como director técnico de Independiente Rivadavia, ahora a nivel internacional y en un templo del fútbol mundial: por la Copa Libertadores y en el Maracaná.
Ante el poderoso Fluminense el DT asumió riesgos, mantuvo en el once inicial a los nombres ofensivos que venía utilizando en el ámbito local, pero también el compromiso con la idea y la lealtad a los atacantes, sin ajustarse a su rival.
"Creo que al principio nos costó un poco el trámite del partido, después juntamos las líneas y fue un partido muy duro, muy friccionado, y bueno, golpeamos en los momentos justos y la verdad es que estoy muy feliz por los futbolistas y por toda la gente que nos acompañó", analizó el santafesino.
Ante la consulta de Diario UNO sobre si se puede disfrutar este presente en medio de la vorágine de la doble competencia, asumió: "No, lo mismo que le dije a los futbolistas, que disfruten esta noche y bueno, quizás mañana hay que dar vuelta de página, pero bueno, esta noche va a ser una noche especial para mis jugadores y para toda la gente que ha venido".
"Yo siempre digo lo mismo: hay que jugar con la pasión del hincha. Hoy vino mucha gente, tuvieron que hacer muchos sacrificios para estar acá y bueno, y más o menos es lo que les decía antes del partido a los futbolistas: que jueguen con el amor, con la pasión del hincha y bueno, estos chicos juegan todos los partidos de esa manera, por eso creo que la gente está tan identificada con el equipo", destacó.
"Cuando llegamos, el equipo estaba peleando los puestos de descenso y la verdad que hay mucho trabajo en estos dos años, hay mucha perseverancia de todos los futbolistas y eso a nosotros nos pone muy bien porque hemos hecho trabajo desde cero. Y la verdad que ver crecer a estos futbolistas, entrenarlos todos los días, uno tiene mucha satisfacción porque creo que todavía el equipo no llegó a su techo y que hay mucho deseo, muchas ganas de progresar, de estar cada vez mejor y eso lo tratamos de volcar en el campo", puntualizó orgulloso el DT.
Para terminar, insistió: "Ahora a festejar, y como le dije a los futbolistas, dar vuelta a la página. El fin de semana tenemos otro compromiso importante y tenemos que seguir con la misma línea para estar en todas las competencias. Volvemos a ser bien competitivos y a estar siempre peleando cosas importantes. Hoy va a faltar jugar otro partido y hay que ir siempre mirando el partido que viene. Bueno, ahora a prepararnos para el próximo".