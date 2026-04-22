Marista, Mendoza RC, Liceo y Los Tordos jugarán por el Torneo del Interior: día, horario y rivales

Además, Mendoza RC hará de local en Bermejo ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, campeón del TDI en 2019 y victorioso en la primera fecha frente a Marista.

Comienza el Torneo del Interior B

El TDI B tendrá su jornada inaugural con 16 equipos participantes divididos en cuatro grupos y será en la Zona 7 donde Sociedad Sportiva de Bahía Blanca hará de local ante Liceo y Los Tordos hará lo propio en su cancha del carril Urquiza ante los tucumanos de Huirapuca.

Vale destacar, que en lo que refiere al referato, Nerea Livoni, quien representa a la Unión de Rugby de San Luis, hará su debut como referí principal en este caso en el TDI B cuando Universitario de San Juan reciba a Tucumán Lawn Tennis.

La fecha del Torneo del Interior

TORNEO DEL INTERIOR A – Fecha 2 – sábado 25 de abril

13:00 h | La Tablada vs. Jockey de Córdoba (Juan Martínez – Cuyo)

16:00 h | Marista vs. Tucumán Rugby (Federico Solari – NEA) TELEVISADO*

16:00 h | Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (Referee: Joaquín Zapata – Santa Fe)

16:00 h | Tala vs. Urú Curé (Leandro Peker – Misiones)

16:00 h | CURNE vs. Estudiantes de Paraná (Tomás Ninci – Cordobesa)

16:00 h | Jockey de Rosario vs. Santa Fe RC (Agustín Altabe – Cordobesa)

16:00 h | Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba (Juan Zubieta – URNE)

16:00 h | Duendes vs. Old Resian (Gastón Roge – Mar del Plata)

*El partido televisado podrá verse en Disney+.

TORNEO DEL INTERIOR B – Fecha 1 – sábado 25 de abril*

*Todos los partidos se disputarán a las 16:00 h