Marista, Mendoza RC, Liceo y Los Tordos jugarán por el Torneo del Interior: día, horario y rivales

Este sábado 25 de abril se juega la segunda fecha del Torneo del Interior A y la primera de la fase de grupos del TDI B con actividad para 4 equipos mendocinos: Marista, Mendoza RC, Liceo y Los Tordos.
En lo que respecta al Torneo del Interior A, la Zona 1 tendrá en la Carrodilla el televisado de la fecha (por ESPN y Disney Plus) entre Marista y Tucumán Rugby.
Los Curas, defensores del título, buscarán su primera victoria en esta edición mientras que el equipo tucumano intentará dar el golpe como visitante para conseguir su segundo triunfo en fila.
Además, Mendoza RC hará de local en Bermejo ante Gimnasia y Esgrima de Rosario, campeón del TDI en 2019 y victorioso en la primera fecha frente a Marista.
Comienza el Torneo del Interior B
El TDI B tendrá su jornada inaugural con 16 equipos participantes divididos en cuatro grupos y será en la Zona 7 donde Sociedad Sportiva de Bahía Blanca hará de local ante Liceo y Los Tordos hará lo propio en su cancha del carril Urquiza ante los tucumanos de Huirapuca.
Vale destacar, que en lo que refiere al referato, Nerea Livoni, quien representa a la Unión de Rugby de San Luis, hará su debut como referí principal en este caso en el TDI B cuando Universitario de San Juan reciba a Tucumán Lawn Tennis.
La fecha del Torneo del Interior
TORNEO DEL INTERIOR A – Fecha 2 – sábado 25 de abril
- 13:00 h | La Tablada vs. Jockey de Córdoba (Juan Martínez – Cuyo)
- 16:00 h | Marista vs. Tucumán Rugby (Federico Solari – NEA) TELEVISADO*
- 16:00 h | Mendoza RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (Referee: Joaquín Zapata – Santa Fe)
- 16:00 h | Tala vs. Urú Curé (Leandro Peker – Misiones)
- 16:00 h | CURNE vs. Estudiantes de Paraná (Tomás Ninci – Cordobesa)
- 16:00 h | Jockey de Rosario vs. Santa Fe RC (Agustín Altabe – Cordobesa)
- 16:00 h | Córdoba Athletic vs. Universitario de Córdoba (Juan Zubieta – URNE)
- 16:00 h | Duendes vs. Old Resian (Gastón Roge – Mar del Plata)
*El partido televisado podrá verse en Disney+.
TORNEO DEL INTERIOR B – Fecha 1 – sábado 25 de abril*
*Todos los partidos se disputarán a las 16:00 h
- Cardenales vs. Natación y Gimnasia (Santiago Bevacqua – Sur)
- Paraná Rowing vs. CRAI (Sergio Alvarenga – Paraguay)
- Universitario de San Juan vs. Tucumán Lawn Tennis (Nerea Livoni – San Luis)
- Mar del Plata Club vs. IPR Sporting (Juan Moyano – Entrerriana)
- Sociedad Sportiva vs. Liceo (Juan Vega – Rosario)
- Los Tordos vs. Huirapuca (Valentín Ferrero – Cordobesa)
- Tigres vs. Palermo Bajo (Pedro López Vildoza – Tucumán)
- Universitario de Tucumán vs. Jockey de Villa María (Maximiliano Busaniche – Formosa)