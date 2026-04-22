Franco Colapinto visitó las obras del Gálvez y el sueño de tener la Fórmula 1 en Argentina está cada vez más cerca

También estuvieron presentes: el Jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, el Secretario de Deportes, Fabián Turnes y el legislador Darío Nieto, quien le entregó a Colapinto el reconocimiento de Personalidad destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte.

Colapinto recorrió el predio, miró atentamente los planos del futuro circuito y los detalles de las obras junto a Macri quien luego reveló: "Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando".

Las obras incluyen nuevos boxes, rediseño de pista, mejoras de seguridad y obras para buscar homologaciones de la FIA y la FIM. En principio el MotoGP volverá a Buenos Aires en 2027 y será el paso inicial al pedido para que vuelva la F1.

colapinto 4 El objetivo de Jorge Macri es que la Fórmula 1 vuelva a Argentina.

Shows confirmados para acompañar a Colapinto en Buenos Aires

Soledad Pastorutti y Luck Ra se presentarán el domingo durante el Road Show de la Fórmula 1 que tendrá a Franco Colapinto como protagonista.

Antes del mediodía habrá show de La Sole y a las 14 será el de Luck Ra, aunque previamente, desde las 11 se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo será la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto ya tiene todo listo para hacer vibrar a la Argentina este domingo, con la exhibición que dará en la Ciudad de Buenos Aires.

El trazado del road show fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos, y con esa última modificación el argentino recorrerá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también hará un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

El monoplaza que conducirá Colapinto será el Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, en la que será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 circule por las calles porteñas.