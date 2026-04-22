La revolución de Franco Colapinto en la Fórmula 1 llegó a la Argentina

La exhibición que realizará Franco Colapinto en Argentina no se trata de una actividad más: el piloto de la Fórmula 1 está recibiendo el cariño de todos los fanáticos que acompañan y siguen de cerca cada actividad que realiza, ya sea en vivo o siguiéndolo por las redes sociales.
El paso del nacido en Pilar por Buenos Aires está siendo aprovechado por Alpine, quienes se encargan de compartir cada paso que da, fortaleciendo el vínculo entre la escudería francesa, el piloto de 22 años y el público argentino.
Revolución de Franco Colapinto en Argentina
Alpine está viviendo con intensidad la visita de Colapinto por el país y el 19 de abril ya comenzaron a calentar los motores al anticipar: "La semana que viene, Franco regresa a casa. ¡Tenemos muchas ganas de verlos a todos en Buenos Aires!".
Los mensajes de apoyo a la decisión no se hicieron esperar: "Un país te espera", "Prepárense, jamás verán algo igual", "Será una verdadera fiesta. Conocerán lo que es el afecto, la pasión, el orgullo que los argentinos sentimos por Franco. La felicidad inmensa de verlo cumplir sus sueños y poder celebrarlo todos juntos"; son algunos de los mensajes que inundaron la red social X de Alpine.
Un día después, el 20 de abril, la escudería francesa volvió a la carga con una imagen de Franco Colapinto con la bandera de Argentina: "Él regresa a casa".
La actividad en las redes continuó al próximo día, el 21, cuando Alpine puso en valor el apoyo que el piloto argentino recibe en cada Gran Premio que le toca disputar en cada circuito de la Fórmula 1: "Alentado en todo el mundo. La próxima es en casa".
En el seguimiento exhaustivo al nacido en Pilar, ahora la cuenta oficial publicó un video de Colapinto en su tierra con las primeras impresiones que genera en los argentinos.
La exhibición de Franco Colapinto
La jornada histórica comenzará el domingo a partir de las 7 y se extenderá hasta las 18. El Road Show abrirá sus puertas alrededor de las 8.40 y contará con cuatro salidas de Colapinto, entre ellas, la exhibición con el Lotus y el Mercedes.
Según trascendió, la primera de sus salidas será a las 12.45, con el Lotus que estará ploteado con los colores de Alpine.
Se podrá seguir por televisación a través de la pantalla de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.