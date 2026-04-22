Bob Odenkirk es sensación con la mejor comedia negra del siglo

La historia abre con un Hutch consumido por trabajos clandestinos, incapaz de compartir momentos básicos con su esposa e hijos.

El detonante llega con unas vacaciones familiares en el decadente Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark, una especie de sátira sobre un parque Disney. Pero lo que parece la oportunidad ideal para que Hutch se meta en más problemas, pronto se transforma en un giro hacia el mundo del crimen.

HBO Max: de qué trata la película Nadie 2

Cuatro años después de enfrentarse involuntariamente a la mafia rusa, Hutch (Bob Odenkirk) sigue manteniendo con la organización criminal una deuda de 30 millones de dólares que trata de saldar poco a poco con una serie interminable de golpes contra matones internacionales.

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Pese a disfrutar como siempre de la faceta más trepidante y física de su "trabajo", Hutch y su esposa Becca se sienten agotados y distanciados. Para intentar remediarlo, deciden llevarse a sus hijos de escapada al mismo lugar al que Hutch iba de vacaciones con su hermano Harry cuando eran pequeños.

HBO Max: reparto de la película Nadie2

Christopher Lloyd

Bob Odenkirk

Connie Nielsen

Sharon Stone

Colin Hanks

Michael Ironside

Colin Salmon

Tráiler de la película Nadie 2