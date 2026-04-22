El genial Bob Odenkirk vuelve a la carga con la mejor comedia negra del siglo, la violencia no decepciona con un héro de acción disfrazado de hombre común, se trata de Nadie 2 y HBO Max la tiene como una de sus joyas escondidas.
Bob Odenkirk es sensación con la mejor comedia negra del siglo
El genial Bob Odenkirk vuelve a la carga con la mejor comedia negra del siglo, la violencia no decepciona con un héro de acción disfrazado de hombre común
Nadie 2 eleva la brutalidad y la creatividad de la saga. Bob Odenkirk regresa como Hutch en una mezcla de comedia negra y violencia sangrienta que no decepciona.
Buena parte de la personalidad de la película radica en su elenco, encabezado por un Bob Odenkirk como un héroe de acción disfrazado de un hombre corriente. La secuela toma todo lo anterior y lo lleva al siguiente nivel.
La historia abre con un Hutch consumido por trabajos clandestinos, incapaz de compartir momentos básicos con su esposa e hijos.
El detonante llega con unas vacaciones familiares en el decadente Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark, una especie de sátira sobre un parque Disney. Pero lo que parece la oportunidad ideal para que Hutch se meta en más problemas, pronto se transforma en un giro hacia el mundo del crimen.
HBO Max: de qué trata la película Nadie 2
Cuatro años después de enfrentarse involuntariamente a la mafia rusa, Hutch (Bob Odenkirk) sigue manteniendo con la organización criminal una deuda de 30 millones de dólares que trata de saldar poco a poco con una serie interminable de golpes contra matones internacionales.
Pese a disfrutar como siempre de la faceta más trepidante y física de su "trabajo", Hutch y su esposa Becca se sienten agotados y distanciados. Para intentar remediarlo, deciden llevarse a sus hijos de escapada al mismo lugar al que Hutch iba de vacaciones con su hermano Harry cuando eran pequeños.
HBO Max: reparto de la película Nadie2
- Christopher Lloyd
- Bob Odenkirk
- Connie Nielsen
- Sharon Stone
- Colin Hanks
- Michael Ironside
- Colin Salmon