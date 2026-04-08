Sandra Bullock brilla con la impresionante película que nos recuerda a la misión Artemis II. En la inmensidad del espacio deberá cumplir una difícil misión, se trata de la película Gravedad y HBO Max la tiene en su catálogo.
Sandra Bullock la rompe con la película que nos recuerda la misión Artemis II
Sandra Bullock brilla con la impresionante película que nos recuerda a la misión Artemis II. En la inmensidad del espacio deberá cumplir una difícil misión
En Gravedad Sandra Bullock interpreta a la doctora Ryan Stone, una brillante ingeniera especializada en Medicina que está en su primera misión en un transbordador, con el veterano astronauta Matt Kowalsky (George Clooney) al mando de su último vuelo antes de retirarse.
Pero en un paseo espacial, aparentemente de rutina, se desencadena el desastre. El transbordador queda destruido, dejando a Stone y Kowalsky completamente solos, unidos el uno al otro y dando vueltas en la oscuridad.
Lo trascendent al, lo serio, lo importante, lo grave de Gravedad reside precisamente en aquello que no cuenta, en lo que insinúa, pero no deja traslucir, en una Sandra Bullock fría, calculadora y racional que poco a poco se va convirtiendo en un ser humano al borde del precipicio más profundo, el del Universo (en sentido literal y figurado).
Hay películas que te entran por los ojos, otras por el cerebro y algunas que te tocan el corazón. Gravedad es el perfecto ejemplo de que se pueden conseguir las tres cosas.
HBO Max: de qué trata la película Gravedad
Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora Ryan Stone (Sandra Bullock), una brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky.
La misión exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de basura espacial les alcanza y se produce el desastre: el satélite y parte de la nave quedan destrozados, dejando a Ryan y Matt completamente solos, momento a partir del cual intentarán por todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra.
HBO Max: reparto de la película Gravedad
- Sandra Annette Bullock
- George Timothy Clooney