Sandra Bullock la rompe con la película que nos recuerda la misión Artemis II

Lo trascendent al, lo serio, lo importante, lo grave de Gravedad reside precisamente en aquello que no cuenta, en lo que insinúa, pero no deja traslucir, en una Sandra Bullock fría, calculadora y racional que poco a poco se va convirtiendo en un ser humano al borde del precipicio más profundo, el del Universo (en sentido literal y figurado).

Hay películas que te entran por los ojos, otras por el cerebro y algunas que te tocan el corazón. Gravedad es el perfecto ejemplo de que se pueden conseguir las tres cosas.

HBO Max: de qué trata la película Gravedad

Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora Ryan Stone (Sandra Bullock), una brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky.

gravedad

La misión exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de basura espacial les alcanza y se produce el desastre: el satélite y parte de la nave quedan destrozados, dejando a Ryan y Matt completamente solos, momento a partir del cual intentarán por todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra.

HBO Max: reparto de la película Gravedad

Sandra Annette Bullock

George Timothy Clooney

Tráiler de la película Gravedad