¿Por qué se celebra hoy el Día del Documentalista Argentino?

Embed - Felipe Pigna on Instagram: "El 27 de mayo de 1976 es desaparecido por la dictadura el cineasta y documentalista Raymundo Gleyzer. En su memoria se conmemora en esta fecha en Argentina el día del documentalista." View this post on Instagram

También asistía al cine Lorraine y al Cine Club Núcleo, donde se juntaban los cinéfilos a ver películas y discutir sobre cine. Allí conoció a su compañera de vida, Juana Sapire. En 1964 se inscribió en la carrera de cine que se dictaba en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Forma parte de la Asociación de Cine Experimental.

Sus primeros trabajos fueron como fotógrafo de eventos sociales como casamientos y bar mitzvah. También trabajó luego como camarógrafo para los noticieros de canal 7 y canal 13, donde colaboró en la confección de un documental sobre la vida cotidiana en las Islas Malvinas.

Raymundo Gleyzer documental Raymundo Gleyzer, documentalista argentino.

Con Jorge Prelorán, documentalista etnográfico, realizaron Ocurrido en Hualfín, Ceramiqueros de Traslasierra y Quilino. Ya con tres películas en su haber (como por ejemplo "La tierra quema" y "Nuestras Islas Malvinas"), Gleyzer y su esposa viajaron por el mundo, y en México rodaron México, la revolución congelada.

Su hijo Diego Julián nació en febrero de 1972, seis meses después se produjo la masacre de Trelew. "Ni olvido ni perdón" sería el mediometraje que da cuenta de aquella fuga y la toma del aeropuerto.

Luego comenzó el rodaje de "Los traidores" de forma clandestina por la coyuntura política. Gleyzer era militante del Partido Comunista pero se sumaría al Partido Revolucionario de los Trabajadores, brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Fue secuestrado el 27 de mayo de 1976 por la dictadura militar en la puerta del Sindicato Cinematográfico Argentino (SICA). Permanece desaparecido hasta hoy.