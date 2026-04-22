Como suele suceder en este tipo de partidos, la polémica dijo presente. Sobre el final del juego, en el cual Boca le ganó 1-0 a River en el estadio Monumental, Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área. Pese a la protesta de más de 85.000 personas, el árbitro Darío Herrera dio continuidad a la jugada.
"Jugada gris" y amenazas tras el River-Boca: la fuerte confesión del árbitro del VAR
Tras el triunfo de Boca, el encargado del VAR rompió el silencio. "Exagera la caída", fue la frase de Paletta que encendió la furia de los hinchas de River.
En las últimas horas quien rompió el silencio fue Héctor Paletta. El colegiado, que estuvo encargado del VAR, dejó clara su postura con respecto a una jugada que ha marcado la agenda de los principales medios deportivos.
Qué dijo Héctor Paletta tras el River-Boca
El árbitro Héctor Paletta, quien estuvo en el VAR durante el Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental, se refirió a la gran polémica que dejó el encuentro: “No fue penal”.
La mencionada jugada se dio en el último minuto del encuentro, cuando el Millonario reclamó penal por un empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta, el cual finalmente no fue sancionado.
“Es una jugada gris. Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó la acción y consideró que existió un contacto, pero que no era suficiente ni tenía la intensidad necesaria como para derribar de esa manera al defensor. En las imágenes, yo coincidía con esa apreciación”, explicó Paletta en C5N.
Además, sostuvo: “Lucas Martínez Quarta exagera la caída. Se queda en el piso tomándose la espalda, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. La verdad es que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo”.
Paletta y las amenazas que recibió en las últimas horas
Por otra parte Paletta reveló que recibió amenazas. Por ello tuvo que apagar su teléfono durante tres días: “Por suerte no contactaron a mi familia”. Y aclaró: “No soy de Boca ni de ningún club de fútbol. Tengo un hermano que es hincha de Boca y otro de River”.
Pese a lo polémica que fue la jugada, la Asociación del Fútbol Argentino consideró no sancionar a Paletta ni al árbitro principal del encuentro, que fue Darío Herrera. Ambos fueron designados para sus correspondientes partidos de la 16ª fecha.
Herrera estará en el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central, mientras quien fuera encargado del VAR en el Superclásico dirá presente en Atlético Tucumán vs. Banfield.