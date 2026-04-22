"Jugada gris" y amenazas tras el River-Boca: la fuerte confesión del árbitro del VAR

Qué dijo Héctor Paletta tras el River-Boca

El árbitro Héctor Paletta, quien estuvo en el VAR durante el Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental, se refirió a la gran polémica que dejó el encuentro: “No fue penal”.

La mencionada jugada se dio en el último minuto del encuentro, cuando el Millonario reclamó penal por un empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta, el cual finalmente no fue sancionado.

“Es una jugada gris. Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó la acción y consideró que existió un contacto, pero que no era suficiente ni tenía la intensidad necesaria como para derribar de esa manera al defensor. En las imágenes, yo coincidía con esa apreciación”, explicó Paletta en C5N.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2046955779479982402&partner=&hide_thread=false "Sigo sosteniendo que no fue penal"



Héctor Paletta, árbitro VAR del Superclásico entre River y Boca, dijo que "Martínez Quarta exagera la caída y después se queda en el piso como si le hubieran pegado una piña" y afirmó: "Yo no tenía evidencia para llamar al árbitro". pic.twitter.com/M51WdjmbwX — Corta (@somoscorta) April 22, 2026

Además, sostuvo: “Lucas Martínez Quarta exagera la caída. Se queda en el piso tomándose la espalda, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. La verdad es que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo”.

Paletta y las amenazas que recibió en las últimas horas

Por otra parte Paletta reveló que recibió amenazas. Por ello tuvo que apagar su teléfono durante tres días: “Por suerte no contactaron a mi familia”. Y aclaró: “No soy de Boca ni de ningún club de fútbol. Tengo un hermano que es hincha de Boca y otro de River”.

Pese a lo polémica que fue la jugada, la Asociación del Fútbol Argentino consideró no sancionar a Paletta ni al árbitro principal del encuentro, que fue Darío Herrera. Ambos fueron designados para sus correspondientes partidos de la 16ª fecha.

Herrera estará en el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central, mientras quien fuera encargado del VAR en el Superclásico dirá presente en Atlético Tucumán vs. Banfield.