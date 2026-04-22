Se jugó en la cancha de Mendoza Norte Golf Club la segunda fecha del Max Capital Golf Tour, circuito organizado por GB Golf & Travel y auspiciado por Grupo América que premiará al equipo ganador del tour con un viaje a la cancha del Potrerillo de Larreta, en Córdoba.
El Max Capital Golf Tour disputó su segunda etapa en Mendoza Norte
Se jugó en la cancha de Mendoza Norte Golf Club la segunda fecha del Max Capital Golf Tour, circuito organizado por GB Golf & Travel.
Resultados del Max Capital Golf Tour en Mendoza Norte
Hubo una gran convocatoria y una intensa disputa a lo largo de los 18 hoyos por terminar entre los 6 mejores equipos que consiguieron el acceso a la etapa final que se jugará a mediados de septiembre en la cancha del Club de Campo Mendoza.
Los ganadores con un score neto de 59 golpes (31 de ida, 31 de vuelta y 3 de handicap) fueron Nicolás Barranco, Francisco Festa, Francisco Diez y Pablo Bernal.
A solo un golpe terminaron los siguientes grupos, ubicados del 2do. al 4to. por desempate automático (score en los segundos 9 hoyos): Moretti, Alonso, Uano y Funes; Mansilla, Spongia, Prieto y Cuervo y Higgs, Sayavedra, Herrera y Michelini.