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El Max Capital Golf Tour disputó su segunda etapa en Mendoza Norte

Se jugó en la cancha de Mendoza Norte Golf Club la segunda fecha del Max Capital Golf Tour, circuito organizado por GB Golf & Travel.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los ganadores de la segunda etapa.

Los ganadores de la segunda etapa.

Se jugó en la cancha de Mendoza Norte Golf Club la segunda fecha del Max Capital Golf Tour, circuito organizado por GB Golf & Travel y auspiciado por Grupo América que premiará al equipo ganador del tour con un viaje a la cancha del Potrerillo de Larreta, en Córdoba.

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El Max Capital Golf Tour cumpli&oacute; su segunda etapa en Mendoza Norte con la impecable organizaci&oacute;n de GB Golf & Travel.

El Max Capital Golf Tour cumplió su segunda etapa en Mendoza Norte con la impecable organización de GB Golf & Travel.

Resultados del Max Capital Golf Tour en Mendoza Norte

Hubo una gran convocatoria y una intensa disputa a lo largo de los 18 hoyos por terminar entre los 6 mejores equipos que consiguieron el acceso a la etapa final que se jugará a mediados de septiembre en la cancha del Club de Campo Mendoza.

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Hubo buen golf en Mendoza Norte.

Hubo buen golf en Mendoza Norte.

Los ganadores con un score neto de 59 golpes (31 de ida, 31 de vuelta y 3 de handicap) fueron Nicolás Barranco, Francisco Festa, Francisco Diez y Pablo Bernal.

A solo un golpe terminaron los siguientes grupos, ubicados del 2do. al 4to. por desempate automático (score en los segundos 9 hoyos): Moretti, Alonso, Uano y Funes; Mansilla, Spongia, Prieto y Cuervo y Higgs, Sayavedra, Herrera y Michelini.

Resultados del Max Capital Golf Tour

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