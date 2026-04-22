El Max Capital Golf Tour disputó su segunda etapa en Mendoza Norte

golf 2 Hubo buen golf en Mendoza Norte.

Los ganadores con un score neto de 59 golpes (31 de ida, 31 de vuelta y 3 de handicap) fueron Nicolás Barranco, Francisco Festa, Francisco Diez y Pablo Bernal.

A solo un golpe terminaron los siguientes grupos, ubicados del 2do. al 4to. por desempate automático (score en los segundos 9 hoyos): Moretti, Alonso, Uano y Funes; Mansilla, Spongia, Prieto y Cuervo y Higgs, Sayavedra, Herrera y Michelini.

Resultados del Max Capital Golf Tour