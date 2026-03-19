El Max Capital Golf Tour tuvo su primera etapa de clasificación en La Vacherie

La etapa inicial en La Vacherie, con una cancha en excelentes condiciones, tuvo una muy buena convocatoria con 140 jugadores y se jugó en la modalidad Scramble con equipos de 4 jugadores.

Los 6 equipos clasificados a la final del Max Capital Golf Tour

1) Benjamín y Juan Francisco Benenati, Julio Vicchi y Matías Ferrer 56 (29-29/Hcp 2)

2) Maximiliano Serrano, Martín Burgos, Marín Genoud y Adolfo Basso 57 (29-29/Hcp 1)

3) Nicolás Ramazzi, Lucas Schjaer, Ignacio Barrancos y Matías Fraguas 58 (30/20/Hcp 1)

4) Olivier Clement, Juan Manuel Suárez, Marcelo Casazza y Valentino Fantozzi 59 (31/30/Hcp 2)

5) Federico Day, Bernardo Le Donne, Guido Anile y Claudio Arbona 59 (30/31/Hcp 2)

6) Guillermo y Matías Benenati, Juan Pablo Saá y Facundo Aguirre 59 (30/31/Hcp 2)

Mejor aproach: Nicolás Ramazzi

Long drive: Juan Giugno

Se juega el Campeonato Mendocino de golf en Mendoza Norte

El sábado 28 y domingo 29 de marzo se jugará en Mendoza Norte el Campeonato Mendocino de golf, en primera.

El certamen se disputará a 36 hoyos medal play y los defensores del título son Andrés Benenati y Rosario Dalera.

golf 4

La segunda de damas y segunda y tercera de caballeros jugarán los primeros 18 hoyos en el Club de Campo y los 12 mejores disputarán los segundos 18 hoyos en Mendoza Norte.

Por último, La Vacherie recibirá a la 4ta de caballeros, los seniors y los menores.