El Max Capital Golf Tour tuvo su primera etapa de clasificación en La Vacherie y definió los 6 equipos que accederán al certamen final que se jugará en septiembre.
El Max Capital Golf Tour tuvo su primera etapa de clasificación en La Vacherie y definió los 6 equipos que estarán al certamen final que se jugará en septiembre.
El Max Capital Golf Tour tuvo su primera etapa de clasificación en La Vacherie y definió los 6 equipos que accederán al certamen final que se jugará en septiembre.
Organizado por GB Golf y auspiciado por Grupo América y Radio Nihuil, el circuito tendrá una fecha de clasificación en cada club de la provincia: Club de Campo Mendoza, Golf Club Andino, La Vacherie y Mendoza Norte.
Los mejores 6 equipos de cada fecha se clasifican a la final que se jugará el 13 de septiembre en el Club de Campo y los ganadores viajarán a jugar 3 días a Potrerillo de Larreta, en Córdoba,uno de los mejores destinos del golf del país.
La etapa inicial en La Vacherie, con una cancha en excelentes condiciones, tuvo una muy buena convocatoria con 140 jugadores y se jugó en la modalidad Scramble con equipos de 4 jugadores.
Mejor aproach: Nicolás Ramazzi
Long drive: Juan Giugno
El sábado 28 y domingo 29 de marzo se jugará en Mendoza Norte el Campeonato Mendocino de golf, en primera.
El certamen se disputará a 36 hoyos medal play y los defensores del título son Andrés Benenati y Rosario Dalera.
La segunda de damas y segunda y tercera de caballeros jugarán los primeros 18 hoyos en el Club de Campo y los 12 mejores disputarán los segundos 18 hoyos en Mendoza Norte.
Por último, La Vacherie recibirá a la 4ta de caballeros, los seniors y los menores.