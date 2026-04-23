Cómo fue que en 1930 rotaron un edificio de 11 toneladas y con personas dentro

Fue entonces cuando el arquitecto Kurt Vonnegut Sr. propuso una solución audaz que cambiaría la historia: en lugar de destruir el edificio, lo trasladarían a la parte trasera del lote para liberar espacio para una nueva estructura.

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La operación comenzó en octubre de 1930. El reto principal de esta historia no era solo el peso masivo de la estructura de acero y ladrillo, sino la necesidad de mantener el servicio telefónico ininterrumpido.

Para lograrlo, los ingenieros diseñaron sistemas de conexiones flexibles para el agua, el gas y los miles de cables eléctricos. L idea era trasladar progresivamente el edificio.

Gracias a mangueras de caucho y puentes provisionales, los 600 empleados continuaron sus labores diarias, e incluso los clientes entraban y salían por una pasarela curva de madera que se ajustaba a medida que la construcción avanzaba.

Precisión y técnica: el giro que cambió la historia

El proceso de mudanza fue una coreografía de precisión milimétrica. Utilizando rodillos de acero y decenas de gatos hidráulicos operados manualmente, el edificio se desplazaba apenas 38 centímetros por hora.

A lo largo de cuatro semanas, la estructura del edificio recorrió 16 metros hacia el sur, rotó exactamente 90 grados y finalmente se desplazó otros 30 metros hacia el oeste.

historia edificio No se dañó ninguna parte del edificio durante el procedimiento.

Lo más fascinante de esta historia es que el movimiento era tan suave que los trabajadores aseguraban no sentir absolutamente nada.

No se rompió un solo cristal ni se derramó una taza de café durante todo el trayecto. A pesar de que el edificio sobrevivió con éxito a esta titánica travesía y funcionó durante tres décadas más en su nueva ubicación, terminó siendo demolido en 1963.

Hoy, este episodio permanece en la historia como un recordatorio de la audacia humana y de una época donde la ingeniería no conocía imposibles.