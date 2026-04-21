Reyes, dictadores y una presidenta presa: el castillo secreto en Argentina y sus polémicos huéspedes

castillo patagonia 2 El castillo lleno de historias y secretos de Villa La Angostura. No cualquiera puede entrar. Foto: Turismo Neuquén

En cuanto a los argentinos, pasaron presidentes como Menem y Alfonsín, quien se refugió ahí un tiempo después de dejar el mando en 1989.

Hasta cuentan, además, que el expresidente Onganía hizo arreglar todo el camino desde Bariloche solo para que su cocinero personal llegara cómodo.

castillo patagonia 3 El Messidor, un palacio que recibió a reyes, dictadores y hasta una presidenta presa. Foto: Turismo Neuquén

El castillo prohibido de Villa La Angostura, parte de una historia brava

Pero ojo, que no todo fue relax y brindis, sino que también la historia incluye sucesos bravos. El castillo también fue una especie de "cárcel VIP". Durante la última dictadura militar, la expresidenta Isabel Perón estuvo detenida ahí durante siete meses. Vivía sola con su mucama, Elsa, en lo que muchos llamaron un "presidio de lujo" por la comodidad del lugar, a pesar de estar privada de su libertad.

Si estás planeando tus vacaciones y ya querías sacar fotos para Instagram, te cuento que no va a ser tan fácil. Al ser una residencia oficial activa, no está abierta al turismo.

castillo patagonia 4 Una de las habitaciones del castillo El Messidor, en Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Turismo Neuquén

En ese marco, no hay visitas guiadas ni podés entrar a los salones. Por ahora, nos tenemos que conformar con verlo de lejos y seguir alimentando el misterio de este rincón exclusivo que sigue siendo uno de los tesoros más reservados de nuestra Patagonia.