Excavaron en un castillo en Alemania y descubrieron su historia oculta de 4 mil años

La excavación en Alemania también permitió recuperar fragmentos cerámicos de entre los siglos IX y XI. Estas piezas estaban cerca de los restos de un antiguo horno desmantelado. Aunque el uso específico de esa estructura todavía genera dudas, su presencia ratificó que el cerro mantuvo su importancia estratégica durante la época medieval temprana. Las ventajas naturales de altura y visibilidad atrajeron a diferentes comunidades a lo largo de los milenios.

Huellas antiguas

excavacion La excavación guardaba una sorpresa para los investigadores.

Cerca de la superficie, el equipo detectó muros y pavimentos de periodos posteriores. Aparecieron marcas en la tierra que dibujaban la forma de un edificio rectangular con decoración interna. Algunos trozos de yeso pintado sugirieron que las habitaciones tuvieron interiores ornamentados en el pasado. También rescataron fragmentos de piedra tallada que formaron parte de una arcada antigua en el castillo.

La arqueología permitió conectar el pasado remoto con la fortaleza mencionada en los textos del siglo XII. Aquellos antiguos habitantes eligieron el sitio por su protección natural mucho antes de la existencia de las torres actuales. El trabajo coordinado entre empresas privadas y el estado sacó a la luz la relevancia histórica de este punto geográfico en Alemania. Las piezas encontradas permanecen bajo estudio para entender mejor la vida cotidiana de las primeras poblaciones asentadas allí.