Varios arqueólogos trabajaron en el patio interno del castillo de Hohenaschau, situado en la región de Baviera, Alemania. Las tareas de mantenimiento rutinarias derivaron en un descubrimiento que cambió la percepción cronológica del sitio. Los restos de cerámica encontrados en el lugar pertenecen al año 2300 antes de Cristo. Este hallazgo confirmó que el cerro tuvo habitantes miles de años antes de lo que indicaban los registros escritos.
Excavaron en un castillo en Alemania y descubrieron su historia oculta de 4 mil años
Los trabajos de excavación en el patio de una fortaleza alemana permitieron el descubrimiento de un rastro de la Edad del Bronce
La ubicación del recinto sobre un afloramiento de piedra caliza facilitó la defensa de los grupos antiguos. El terreno presentaba grietas y desniveles naturales que complicaban la construcción de viviendas. Los análisis de arqueología demostraron que los pobladores rellenaron esos huecos con una mezcla de arena y arcilla. Gracias a este esfuerzo, lograron nivelar la superficie para establecer sus hogares en la cima.
Un descubrimiento milenario
Hasta el momento, los objetos de la Edad del Bronce aparecían únicamente en los campos cercanos al valle del Prien. El reciente descubrimiento situó por primera vez estas actividades humanas en lo alto de la montaña. La investigación contó con el apoyo de oficinas de construcción regionales y autoridades de patrimonio. El inmueble pertenece actualmente a una agencia federal que permitió las exploraciones científicas profundas.
La excavación en Alemania también permitió recuperar fragmentos cerámicos de entre los siglos IX y XI. Estas piezas estaban cerca de los restos de un antiguo horno desmantelado. Aunque el uso específico de esa estructura todavía genera dudas, su presencia ratificó que el cerro mantuvo su importancia estratégica durante la época medieval temprana. Las ventajas naturales de altura y visibilidad atrajeron a diferentes comunidades a lo largo de los milenios.
Huellas antiguas
Cerca de la superficie, el equipo detectó muros y pavimentos de periodos posteriores. Aparecieron marcas en la tierra que dibujaban la forma de un edificio rectangular con decoración interna. Algunos trozos de yeso pintado sugirieron que las habitaciones tuvieron interiores ornamentados en el pasado. También rescataron fragmentos de piedra tallada que formaron parte de una arcada antigua en el castillo.
La arqueología permitió conectar el pasado remoto con la fortaleza mencionada en los textos del siglo XII. Aquellos antiguos habitantes eligieron el sitio por su protección natural mucho antes de la existencia de las torres actuales. El trabajo coordinado entre empresas privadas y el estado sacó a la luz la relevancia histórica de este punto geográfico en Alemania. Las piezas encontradas permanecen bajo estudio para entender mejor la vida cotidiana de las primeras poblaciones asentadas allí.