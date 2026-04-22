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Clásico de Mendoza

Daniel Imperiale y el recuerdo de los goles que marcaron su carrera: qué dijo el ex Independiente Rivadavia

Daniel Imperiale recordó el doblete que convirtió la última vez que Independiente Rivadavia y Gimnasia jugaron en el Bautista Gargantini

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Daniel Imperiale recordó sus goles en el clásico en el que Independiente Rivadavia goleó a Gimnasia.

Daniel Imperiale recordó sus goles en el clásico en el que Independiente Rivadavia goleó a Gimnasia.

El próximo domingo, cuando el reloj marque las 15, se paralizará la provincia. El Estadio Bautista Gargantini se volverá escenario del partido más esperado: el clásico mendocino. Luego de 11 años, la Catedral volverá a recibir el duelo entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

Para recordar la última vez que los equipos se vieron las caras en este escenario debemos retroceder hasta el martes 11 de agosto del 2015. Aquella jornada la Lepra venció 4-2 al Lobo con un Daniel Imperiale intratable. El mediocampista convirtió dos goles que marcaron y potenciaron su carrera como profesional.

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La tapa de Ovaci&oacute;n tras el triunfo de Independiente Rivadavia en el cl&aacute;sico.

La tapa de Ovación tras el triunfo de Independiente Rivadavia en el clásico.

El hombre de 38 años, que colgó los botines hace dos años y medio, vive junto a su familia en Chile. Desde el norte del país trasandino habló en exclusiva con Canal 7. Allí se refirió al gran presente de Independiente Rivadavia y al recuerdo de aquella jornada soñada para él.

Daniel Imperiale y el recuerdo de los goles que marcaron su carrera

Al ser consultado sobre su recuerdo de aquel clásico, Imperiale comenzó: "Tengo muchos recuerdos lindos. Fueron de los goles más importantes y los que más recuerdo en mi carrera. Me pone muy contento".

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Daniel Imperiale, la figura del cl&aacute;sico en el Bautista Gargantini.

Daniel Imperiale, la figura del clásico en el Bautista Gargantini.

Ambas conquistas fueron similares. Dos gotas de agua. Con respecto a este tema, reveló: "Fueron exactamente iguales. Lo habíamos entrenado con Agustín Sanfilippo. Salieron dos goles prácticamente calcados".

"Puedo decir que ahí arrancó mi carrera futbolísticamente hablando. Esos dos goles cambiaron bastante. Fueron muy importantes para mí", manifestó Daniel Imperiale sobre los goles de aquel 11 de agosto.

Embed - AHORA: el ex jugador Daniel Imperiale recuerda con CARIÑO cuando jugó el CLÁSICO mendocino

Metiéndose de lleno en lo que será el mano a mano de este domingo, soltó: "Es el partido que la gente de la Lepra te exige ganar sí o sí. Como todo clásico es muy disputado y peleado. Puede ser para cualquiera. Va a ser un partido muy cerrado. La gente desea ganar esos partidos tan importantes".

El hincha de Independiente Rivadavia, ese que durante décadas caminó el ascenso, hoy vive una realidad que supera cualquier sueño. Ver a su equipo puntero en Primera y ganando en estadios míticos es algo que Imperiale analiza con una mezcla de asombro y alegría: "Me imaginaba que el club iba a tener este presente por lo grande que es y por lo que es su gente".

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Daniel Imperiale le dedic&oacute; los goles a su hijo Teo, quien naci&oacute; en noviembre de aquel 2015.

Daniel Imperiale le dedicó los goles a su hijo Teo, quien nació en noviembre de aquel 2015.

"No sabía que iba a ser tan pronto y de la forma en la que lo está haciendo: ascendiendo, saliendo campeón, siendo puntero y dando un vuelta un partido increíble en el Maracaná. Es mucho, así que hay que disfrutarlo. Sobre todo la gente que estaba acostumbrada a sufrir", sumó.

Con la humildad que lo caracteriza, elogió el gran presente de los futbolistas: "Sería muy caradura de mi parte decirle a los cracks que están ahora en la Lepra cómo deben jugar el clásico. Es increíble el momento que estamos pasando. Lo que están haciendo esos jugadores es increíble. Ojalá sigan de esa manera así nos quedamos con los tres puntos en casa".

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La s&iacute;ntesis y las perlitas del cl&aacute;sico que termin&oacute; en manos de Independiente Rivadavia.

La síntesis y las perlitas del clásico que terminó en manos de Independiente Rivadavia.

Los goles de Daniel Imperiale en el clásico

Embed - Goles calcados. Independiente RM 4 - Gimnasia (M) 2. Fecha 28. B Nacional 2015. FPT

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