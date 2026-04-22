Daniel Imperiale y el recuerdo de los goles que marcaron su carrera: qué dijo el ex Independiente Rivadavia

El hombre de 38 años, que colgó los botines hace dos años y medio, vive junto a su familia en Chile. Desde el norte del país trasandino habló en exclusiva con Canal 7. Allí se refirió al gran presente de Independiente Rivadavia y al recuerdo de aquella jornada soñada para él.

Daniel Imperiale y el recuerdo de los goles que marcaron su carrera

Al ser consultado sobre su recuerdo de aquel clásico, Imperiale comenzó: "Tengo muchos recuerdos lindos. Fueron de los goles más importantes y los que más recuerdo en mi carrera. Me pone muy contento".

Independiente Rivadavia vs Gimnasia 2015 4 Daniel Imperiale, la figura del clásico en el Bautista Gargantini.

Ambas conquistas fueron similares. Dos gotas de agua. Con respecto a este tema, reveló: "Fueron exactamente iguales. Lo habíamos entrenado con Agustín Sanfilippo. Salieron dos goles prácticamente calcados".

"Puedo decir que ahí arrancó mi carrera futbolísticamente hablando. Esos dos goles cambiaron bastante. Fueron muy importantes para mí", manifestó Daniel Imperiale sobre los goles de aquel 11 de agosto.

Embed - AHORA: el ex jugador Daniel Imperiale recuerda con CARIÑO cuando jugó el CLÁSICO mendocino

Metiéndose de lleno en lo que será el mano a mano de este domingo, soltó: "Es el partido que la gente de la Lepra te exige ganar sí o sí. Como todo clásico es muy disputado y peleado. Puede ser para cualquiera. Va a ser un partido muy cerrado. La gente desea ganar esos partidos tan importantes".

El hincha de Independiente Rivadavia, ese que durante décadas caminó el ascenso, hoy vive una realidad que supera cualquier sueño. Ver a su equipo puntero en Primera y ganando en estadios míticos es algo que Imperiale analiza con una mezcla de asombro y alegría: "Me imaginaba que el club iba a tener este presente por lo grande que es y por lo que es su gente".

Independiente Rivadavia vs Gimnasia 2015 2 Daniel Imperiale le dedicó los goles a su hijo Teo, quien nació en noviembre de aquel 2015.

"No sabía que iba a ser tan pronto y de la forma en la que lo está haciendo: ascendiendo, saliendo campeón, siendo puntero y dando un vuelta un partido increíble en el Maracaná. Es mucho, así que hay que disfrutarlo. Sobre todo la gente que estaba acostumbrada a sufrir", sumó.

Con la humildad que lo caracteriza, elogió el gran presente de los futbolistas: "Sería muy caradura de mi parte decirle a los cracks que están ahora en la Lepra cómo deben jugar el clásico. Es increíble el momento que estamos pasando. Lo que están haciendo esos jugadores es increíble. Ojalá sigan de esa manera así nos quedamos con los tres puntos en casa".

Independiente Rivadavia vs Gimnasia 2015 3 La síntesis y las perlitas del clásico que terminó en manos de Independiente Rivadavia.

Los goles de Daniel Imperiale en el clásico