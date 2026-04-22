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Copa Argentina: Gimnasia La Plata es el primer clasificado a los octavos de final

Gimnasia La Plata derrotó a Acassuso en Caseros y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

Por UNO
Gimnasia La Plata fue contundente.

Gimnasia La Plata fue contundente.

Gimnasia La Plata derrotó 3 a 0 a Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros, en un segundo tiempo donde mostró una amplia superioridad, y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

Los goles del equipo platense llegaron al inicio del segundo tiempo: el delantero Franco Torres convirtió a los 7', el defensor Renzo Giampaoli marcó solo 3' después y el volante Nicolás Barros Schelotto sentenció el triunfo a los 40'.

gimnasia la plata 1
Buen triunfo de Gimnasia La Plata en la Copa Argentina.

Buen triunfo de Gimnasia La Plata en la Copa Argentina.

Con el triunfo, el Lobo accedió a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, un duelo que todavía no tiene fecha definida.

Embed - Acassuso 0 - 3 Gimnasia (LP) | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0

Lo que viene

  • Miércoles 22/4 a las 21.15 Deportivo Morón vs. Midland, en Temperley.
  • Jueves 30/4 a las 21.15 Vélez vs. Gimnasia y Tiro de Salta, en Caseros.

Día y horario a confirmar

  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Talleres vs. Atlético Tucumán
  • Unión vs. Independiente
  • Platense vs. San Martín de San Juan
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán
  • Defensa y Justicia vs. Racing
  • Instituto vs. Lanús
  • Banfield vs. San Martín de Tucumán
  • Boca vs. Sarmiento

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