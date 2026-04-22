Copa Argentina: Gimnasia La Plata es el primer clasificado a los octavos de final

Con el triunfo, el Lobo accedió a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, un duelo que todavía no tiene fecha definida.

Embed - Acassuso 0 - 3 Gimnasia (LP) | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0

Lo que viene

Miércoles 22/4 a las 21.15 Deportivo Morón vs. Midland, en Temperley.

Jueves 30/4 a las 21.15 Vélez vs. Gimnasia y Tiro de Salta, en Caseros.

Día y horario a confirmar