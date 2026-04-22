Gimnasia La Plata derrotó 3 a 0 a Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros, en un segundo tiempo donde mostró una amplia superioridad, y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
Copa Argentina
Copa Argentina: Gimnasia La Plata es el primer clasificado a los octavos de final
Gimnasia La Plata derrotó a Acassuso en Caseros y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
Los goles del equipo platense llegaron al inicio del segundo tiempo: el delantero Franco Torres convirtió a los 7', el defensor Renzo Giampaoli marcó solo 3' después y el volante Nicolás Barros Schelotto sentenció el triunfo a los 40'.
Con el triunfo, el Lobo accedió a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, un duelo que todavía no tiene fecha definida.
Los 16avos de final de la Copa Argentina
Ya jugaron
- Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
Lo que viene
- Miércoles 22/4 a las 21.15 Deportivo Morón vs. Midland, en Temperley.
- Jueves 30/4 a las 21.15 Vélez vs. Gimnasia y Tiro de Salta, en Caseros.
Día y horario a confirmar
- San Lorenzo vs. Riestra
- Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
- River vs. Aldosivi
- Independiente Rivadavia vs. Tigre
- Talleres vs. Atlético Tucumán
- Unión vs. Independiente
- Platense vs. San Martín de San Juan
- Estudiantes vs. Rosario Central
- Barracas vs. Huracán
- Defensa y Justicia vs. Racing
- Instituto vs. Lanús
- Banfield vs. San Martín de Tucumán
- Boca vs. Sarmiento