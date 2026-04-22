Revelaron detalles de la visita de Franco Colapinto al kartódromo en Zárate: "Lo seguían hasta el baño"

Fue un miembro del staff del Kartódromo Internacional de Zárate quien contó cómo fue la estadía de Colapinto y qué actividades realizó, haciendo hincapié en la humanidad que caracteriza al piloto de 22 años.

Franco Colapinto - karting Franco Colapinto compartió con Acosta Racing Team.

Revelaron detalles de la visita de Franco Colapinto al kartódromo en Zárate

El domingo pasado Franco Colapinto llegó a la Argentina y una de las primeras actividades que eligió realizar fue divertirse en un kartódromo para recordar tiempos pasados con un viejo conocido: Gabriel Gandulia (corredor de TC Pista), con quien compartió un asado en la previa de la histórica exhibición.

Tomás, uno de los miembros del staff del Kartódromo Internacional de Zárate, dialogó con TN y brindo declaraciones exclusivas de cómo se prepararon para recibir al corredor de Alpine: "Franco arrancó a competir acá desde los seis años y viene seguido. Apenas llegó al país, se organizó con su equipo Acosta Racing y nosotros pusimos el predio".

Embed Un poco de Franco Colapinto girando en el Kartodromo de Zarate (desde la vista de Gaby Gandulia) pic.twitter.com/VVPu8MBXfG — FC43 (@dailycolapinto) April 21, 2026

Ante una visita de tamaña dimensiones es que los dueños decidieron cerrar el predio "por cuestiones de seguridad. El año pasado había venido y la gente lo seguía hasta el baño para poder pedirle una foto".

Tomás hace referencia a las vacaciones de Colapinto en 2025, antes de confirmar su llegada a la escudería francesa, cuando visitó el lugar con otra figura internacional: Bizarrap.

Franco Colapinto generó un fuerte vínculo con la familia Tardito, propietarios del lugar, y Tomás reveló en que consistió su última visita: "Cada vez que viene, el ambiente es muy ameno. Comimos un asado con todo el staff y siempre charlamos sobre automovilismo, es uno de los nuestros aunque somos consientes de que es un piloto de F1. Nunca nos pide nada, es muy amable y agradecido".

Franco Colapinto - Karting en Zárate Franco Colapinto tiene una buena relación con los duñeós y staff del Kartódromo Internacional de Zárate.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la F1

Luego del parate obligatorio de la Fórmula 1 ante la suspensión de las actividades a realizarse en Sakhir (Baréin) el 12 de abril y en Jeddah (Arabia Saudita) el 19 del mismo mes por la compleja situación geopolítica que atraviesa Medio Oriente, el próximo desafío de Colapinto es el GP de Miami.

La cita es en el circuito llamado Miami International Autodrome y se disputará entre el 1 al 3 de mayo, en un evento que contará con el formato Sprint, por lo que el pilarense duplicará las oportunidades de sumar puntos en territorio estadounidense.

Luego el calendario continúa en Canadá (donde correrá entre el 22 y el 24 de mayo) y en Mónaco (entre el 5 al 7 de junio).