El doblete de Nico González no alcanzó y Atlético de Madrid sigue de mala racha en La Liga

Nicolás González, cuyo nivel es una alegría para Lionel Scaloni pensando en el Mundial, fue la figura ya que abrió el marcador y volvió a aparecer para poner el 2-2 parcial con un cabezazo a quemarropa. Sin embargo, el partido se complicó para el Atlético cuando Thiago Almada, otro que fue titular, vio la tarjeta roja directa por una falta que derivó en penal y gol del portugués André Silva.

Con un hombre menos durante más de una hora, el equipo Colchonero sufrieron para contener al Elche y André Silva fue el verdugo al marcar el tanto que sentenció el 3-2 definitivo.

Embed - EL DOBLETE DE NICO GONZÁLEZ NO ALCANZÓ Y EL ATLETI PERDIÓ | Elche 3-2 Atl. Madrid | RESUMEN

Esta derrota deja al Atlético de Madrid en una mala racha preocupante con solo 1 victoria en sus últimos 8 partidos, incluida la final de la Copa del Rey, algo que no ocurría desde el 2019. El Cholo Simeone tendrá mucho trabajo por delante pensando en la semifinal de Champions ante el Arsenal.

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Cómo quedó el Atlético de Madrid en La Liga tras perder con el Elche

El Atlético de Madrid deberá reagruparse rápidamente si quiere enderezar el rumbo en las jornadas finales de La Liga donde ocupa el 4to puesto con 57 puntos detrás de Barcelona (82), Real Madrid (73) y Villarreal (61), pero delante de Betis (49), Getafe (44) y Celta (44).

Con este resultado, Elche y ocupa el puesto 15 junto al Rayo Vallecano (ambos con 35 puntos) delante de Sevilla (34), Alavés (33), Levante (29) y Oviedo (27).