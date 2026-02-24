Netflix: la arrolladora serie de 2026 que tiene 6 capítulos y te quitará el aliento

El catálogo de Netflix se renueva con una apuesta de alto impacto. Basada en el exitoso best-seller de Alice Feeney y bajo la producción ejecutiva de la ganadora del Oscar, Jessica Chastain, es súper recomendable la serie Él y ella (His & Hers), un éxito adictivo del gigante de streaming.
La serie estadounidense de Netflix, que se estrenó el 8 de enero de 2026 y tiene 6 capítulos, está ambientada en la atmósfera inquietante de Georgia. La entrega se posiciona como el thriller psicológico definitivo de la temporada entre todas las series y películas, combinando un crimen brutal con secretos del pasado que se niegan a morir.
Netflix: de qué trata la serie Él y ella
La historia nos presenta a Anna Andrews, una periodista que vive un momento personal y profesional delicado. Su vida da un giro de 180 grados cuando es asignada para cubrir un asesinato espeluznante en su ciudad natal, Blackdown. Lo que parece ser un caso policial más, se convierte en una pesadilla personal cuando Anna se da cuenta de que conoce a la víctima de una forma que no puede revelar.
En paralelo, seguimos al detective Jack Harper, quien está a cargo de la investigación. La narrativa es un juego de espejos: la serie juega constantemente con el punto de vista de "Él" y de "Ella". A medida que las versiones de los hechos chocan, el espectador se sumerge en una trama de desconfianza donde ambos protagonistas parecen ocultar algo.
Con una atmósfera cargada de tensión, Él y ella explora hasta dónde es capaz de llegar una persona para proteger sus secretos y plantea una pregunta inquietante: en una historia de asesinato, ¿quién tiene realmente la verdad?
Reparto de Él y ella, serie de Netflix
Para dar vida a este complejo rompecabezas emocional, Netflix ha reunido a un elenco de primer nivel encabezado por figuras que saben manejar el suspenso a la perfección:
- Tessa Thompson (Anna Andrews): la actriz asume el papel de la periodista atormentada, entregando una interpretación llena de matices y sospechas.
- Jon Bernthal (Jack Harper): el reconocido actor interpreta al detective encargado del caso, cuya vida se entrelaza peligrosamente con la de la protagonista.
- Pablo Schreiber: se suma al elenco en un rol clave para la investigación que mantiene el misterio hasta el último episodio.
- Producción de lujo: cuenta con el respaldo de Jessica Chastain (Freckle Films), lo que garantiza una calidad narrativa y visual superior.
Dónde ver la serie Él y ella, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie He & She se puede ver en Netflix.
- España: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.