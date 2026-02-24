Netflix: la arrolladora serie de 2026 que tiene 6 capítulos y te quitará el aliento

En paralelo, seguimos al detective Jack Harper, quien está a cargo de la investigación. La narrativa es un juego de espejos: la serie juega constantemente con el punto de vista de "Él" y de "Ella". A medida que las versiones de los hechos chocan, el espectador se sumerge en una trama de desconfianza donde ambos protagonistas parecen ocultar algo.

Con una atmósfera cargada de tensión, Él y ella explora hasta dónde es capaz de llegar una persona para proteger sus secretos y plantea una pregunta inquietante: en una historia de asesinato, ¿quién tiene realmente la verdad?

Reparto de Él y ella, serie de Netflix

Para dar vida a este complejo rompecabezas emocional, Netflix ha reunido a un elenco de primer nivel encabezado por figuras que saben manejar el suspenso a la perfección:

Tessa Thompson (Anna Andrews): la actriz asume el papel de la periodista atormentada, entregando una interpretación llena de matices y sospechas.

Jon Bernthal (Jack Harper): el reconocido actor interpreta al detective encargado del caso, cuya vida se entrelaza peligrosamente con la de la protagonista.

Pablo Schreiber: se suma al elenco en un rol clave para la investigación que mantiene el misterio hasta el último episodio.

Producción de lujo: cuenta con el respaldo de Jessica Chastain (Freckle Films), lo que garantiza una calidad narrativa y visual superior.

Tráiler de Él y ella, serie de Netflix

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Él y ella, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Él y ella se puede ver en Netflix .

Él y ella se puede ver en . Estados Unidos: la serie He & She se puede ver en Netflix .

He & She se puede ver en . España: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.