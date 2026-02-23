Artes Marciales Mixtas: se confirmó el duelo de dos divas multimediáticas con transmisión debut de Netflix

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MostVpromotions/status/2025290889229467863&partner=&hide_thread=false 12 WEEKS



We are officially 12 WEEKS OUT from the fight the world has been waiting for…



MVP’s Ronda Rousey vs. Gina Carano



The FIRST-EVER MMA fight live on @netflix



WHO YOU GOT?



Sign up for Ticket Pre-sale NOW (Link Below) https://t.co/VA8nfmc9uM



… pic.twitter.com/1Sj4YAjt6H — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) February 21, 2026

Un choque de estrellas soñado en las Artes Marciales Mixtas

Ronda Rousey comenzó en el judo, y fue medallista olímpica (bronce) en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Fue la primera campeona mundial de este deporte (en la franquicia UFC), Su récord es de: 12-2 (9 presentaciones, 3 KO)

Gina Carano practicó Muay Thai y MMA. Comenzó su fama como gladiadora en el programa American Gladiator (Crush) y su récord MMA es de 7-1 (1 sumisión, 3 KO).

Los retornos de Ronda Rousey y Gina Carano por Netflix

La pelea entre Rowdy Rousey y Crush Carano será el primer evento de Artes Marciales Mixtas que televisará en vivo la plataforma Netflix,

Esta velada se calcula que llegará a ser transmitido a más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo y promocionado por Most Valuable Promotions (MVP), la compañía de Jake Paul.

artes marciales mixtas-ronda rousey-gina carano (1)

La sola fama y prestigio como deportistas de las contrincantes ha hecho que se considere como la "superpelea más grande en la historia del deporte de combate femenino".

Ambos luchadoras han confesado altas motivaciones personales para enfrentarse. Rousey dijo que quería ayudar a Carano a recuperar su pasión y propósito, mientras que Carano ha estado reconstruyendo su carrera después de una disputa legal de alto perfil con Disney donde participó de la producción de El Mandaloriano.

Ronda y Gina en el Cine

mma-ronda rousey-the expandables 3 Ronda Rousey integró el equipo de ídolos de las peliculas de acción, junto a Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, y otros en The Expandables 3.

Ambas combatientes han trascendido lo deportivo, y han actuado y modelado, además de aparecer como ellas mismas en diversos videojuegos.

Ronda Rousey

2014 The Expendables 3 (Luna)

2015 Fast & Furious 7 (Kara)

2015 Entourage (Ella misma)

2017 Blindspot (Devon)

2018 Mile 22 (Sam Snow)

2019 Charlie's Angels (Ella misma)

mma-gina carano-the mandalorian

Gina Carano

2009 Blood and Bone (Veretta Vendetta)

2011 Haywire (Mallory Mal Kane)

2013 Fast & Furious 6 (Riley Hicks)

(Riley Hicks) 2014 In the Blood (Ava)

2015 Bus 657 El escape del siglo (Oficial Kris Bauhaus)

2015 Extraction (Victoria)

2016 Deadpool (Angel Dust)

(Angel Dust) 2016 Kickboxer: Vengeance (Marcia)

2018 Madness in the Method (Carrie)

2018 Scorched Earth (Atticus Gage)

2019 Daughter of the Wolf (Clair Hamilton)

En TV