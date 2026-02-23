Artes Marciales Mixtas: se confirmó el duelo de dos divas multimediáticas con transmisión debut de Netflix

Muchas luchadoras de Artes Marciales Mixtas -MMA- han alcanzado fama y gloria en esta modalidad de deportes de combate, por ninguna como las estadounidenses Ronda Rousey y Gina Carano, que sumando su belleza a sus habilidades marciales, trascendieron al mundo del modelaje, y sobre todo al cine.
Se confirmó que Ronda Rousey (39 años) y Gina Carano (43) volverá de sus retiros y se enfrentarán en una superpelea de MMA el 16 de mayo. El octágono estará en el Intuit Dome en Inglewood, California.
El pleito se ha pactado en la división de las 145 libras (65.770kg/peso pluma en MMA) . Como es habitual, será a 5 asaltos.
Un choque de estrellas soñado en las Artes Marciales Mixtas
Ronda Rousey comenzó en el judo, y fue medallista olímpica (bronce) en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Fue la primera campeona mundial de este deporte (en la franquicia UFC), Su récord es de: 12-2 (9 presentaciones, 3 KO)
Gina Carano practicó Muay Thai y MMA. Comenzó su fama como gladiadora en el programa American Gladiator (Crush) y su récord MMA es de 7-1 (1 sumisión, 3 KO).
Los retornos de Ronda Rousey y Gina Carano por Netflix
La pelea entre Rowdy Rousey y Crush Carano será el primer evento de Artes Marciales Mixtas que televisará en vivo la plataforma Netflix,
Esta velada se calcula que llegará a ser transmitido a más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo y promocionado por Most Valuable Promotions (MVP), la compañía de Jake Paul.
La sola fama y prestigio como deportistas de las contrincantes ha hecho que se considere como la "superpelea más grande en la historia del deporte de combate femenino".
Ambos luchadoras han confesado altas motivaciones personales para enfrentarse. Rousey dijo que quería ayudar a Carano a recuperar su pasión y propósito, mientras que Carano ha estado reconstruyendo su carrera después de una disputa legal de alto perfil con Disney donde participó de la producción de El Mandaloriano.
Ronda y Gina en el Cine
Ambas combatientes han trascendido lo deportivo, y han actuado y modelado, además de aparecer como ellas mismas en diversos videojuegos.
Ronda Rousey
2014 The Expendables 3 (Luna)
2015 Fast & Furious 7 (Kara)
2015 Entourage (Ella misma)
2017 Blindspot (Devon)
2018 Mile 22 (Sam Snow)
2019 Charlie's Angels (Ella misma)
Gina Carano
2009 Blood and Bone (Veretta Vendetta)
2011 Haywire (Mallory Mal Kane)
2013 Fast & Furious 6 (Riley Hicks)
2014 In the Blood (Ava)
2015 Bus 657 El escape del siglo (Oficial Kris Bauhaus)