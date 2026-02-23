Tras el altercado con Vinicius Júnior, UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni

La UEFA tomó una decisión determinante con Gianluca Prestianni luego de que el argentino protagonizara un cruce con Vinicius Júnior en el partido de ida de los playoffs de la Champions League.
La UEFA tomó una decisión determinante con Gianluca Prestianni luego de que el argentino protagonizara un cruce con Vinicius Júnior en el partido de ida de los playoffs de la Champions League.
El organismo rector del fútbol europeo informó la suspensión provisional por un partido para Gianluca Prestianni mediante un comunicado en el que argumentó que investigan al argentino por "por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio", durante el partido en el que se enfrentaron Real Madrid y Benfica por la instancia de playoffs de la Champions League. Por su parte, el Benfica reveló que apelará la medida.
El comunicado de la UEFA reza lo siguiente: "Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni".
En el documento difundido, la entidad añadió que la suspensión atañe al "próximo partido de competición de clubes de la UEFA" con motivo de "la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio". Es decir que Prestianni se perderá el compromiso de vuelta de playoffs de Champions League entre Real Madrid y Benfica.
Sin embargo, la penalización para el argentino podría no terminar allí y extenderse en base a las conclusiones a las que llegue la investigación del organismo. "Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA", concluye el escrito.
Tras conocerse la suspensión, Benfica sentó postura y emitió un comunicado lamentando la decisión de la UEFA de marginar al argentino en el encuentro de vuelta frente al Real Madrid. "El Benfica ha tenido conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente al Real Madrid", comenzó diciendo el escrito.
“El Club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso sigue aún en investigación y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque difícilmente los plazos implicados tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones. El Benfica reafirma asimismo su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en figuras mayores de la historia del Club, como Eusébio", aseveró.