Tras el altercado con Vinicius Júnior, UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni

En el documento difundido, la entidad añadió que la suspensión atañe al "próximo partido de competición de clubes de la UEFA" con motivo de "la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio". Es decir que Prestianni se perderá el compromiso de vuelta de playoffs de Champions League entre Real Madrid y Benfica.

Sin embargo, la penalización para el argentino podría no terminar allí y extenderse en base a las conclusiones a las que llegue la investigación del organismo. "Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA", concluye el escrito.

La respuesta del Benfica sobre la sanción a Gianluca Prestianni

Tras conocerse la suspensión, Benfica sentó postura y emitió un comunicado lamentando la decisión de la UEFA de marginar al argentino en el encuentro de vuelta frente al Real Madrid. "El Benfica ha tenido conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente al Real Madrid", comenzó diciendo el escrito.

“El Club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso sigue aún en investigación y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque difícilmente los plazos implicados tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones. El Benfica reafirma asimismo su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en figuras mayores de la historia del Club, como Eusébio", aseveró.