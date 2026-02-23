¿Acompañamiento Social también será reemplazado por Vouchers Educativos?

Volver al Trabajo está centrado en la capacitación y la inserción laboral de los beneficiarios; mientras que Acompañamiento Social está enfocado en el apoyo integral y social de los grupos con mayores vulnerabilidades y dificultades de inserción laboral.

Qué pasará con el Programa Acompañamiento Social en el 2026

Aunque el Decreto 198/2024 estableció inicialmente un marco temporal, el Gobierno nacional señaló que el Programa Acompañamiento Social (PAS) seguirá recibiendo asistencia directa debido a su vulnerabilidad, aunque bajo nuevas auditorías.

El proyecto de presupuesto para 2026 contempla un refuerzo de fondos para el Programa Acompañamiento Social, contrastando con el recorte real previsto para otros planes como Volver al Trabajo. Esto se debe a que esta asistencia concentra a la población con mayores barreras para la inserción laboral inmediata.

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Es importante saber:

Por ahora el haber mensual se mantiene en $78.000 y no se han oficializado aumentos indexados, siguiendo la política de desvinculación del Salario Mínimo, Vital y Móvil que se aplicó desde 2024.

De igual manera, el Ministerio de Capital Humano planea que durante este año el Acompañamiento Social migre progresivamente hacia un sistema de vouchers educativos y de capacitación.

planea que durante este año el migre progresivamente hacia un sistema de y de capacitación. El beneficio dejaría de ser una transferencia "libre" para estar atado a la participación en cursos de formación específicos u oficios. Quien no cumpla con la asistencia o la capacitación podría perder el beneficio.

El Ministerio de Capital Humano recomienda mantener actualizados los datos de contacto en la plataforma oficial (Portal Empleo), ya que las notificaciones sobre la transición al sistema de vouchers educativos o capacitaciones se realizarán de forma individual.