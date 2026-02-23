De acuerdo con los reportes presupuestarios para el 2026, el Programa Acompañamiento Social (PAS), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, presenta un panorama de continuidad para este año. Con cambios estructurales importantes y sin ser tan agresivos como sucederá con Volver al Trabajo, se encamina también hacía los Vouchers Educativos.
¿Acompañamiento Social también será reemplazado por Vouchers Educativos?
Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, el Programa Acompañamiento Social presenta un panorama de continuidad pero con cambios estructurales
A diferencia del programa hermano Volver al Trabajo, que tiene un horizonte de cierre o reconversión más agresivo hacia mayo de 2026, el Acompañamiento Social mantiene una lógica de protección para grupos más vulnerables como las personas mayores de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años.
Con el arribo de Javier Milei a la presidencia, el Ministerio de Capital Humano oficializó la división del ex Potenciar Trabajo y reemplazo ese programa por dos nuevos: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Esta división se hizo con el objetivo de diferenciar a la población con más potencial de inserción laboral de aquella que requiere un apoyo más integral y cercano al retiro.
Volver al Trabajo está centrado en la capacitación y la inserción laboral de los beneficiarios; mientras que Acompañamiento Social está enfocado en el apoyo integral y social de los grupos con mayores vulnerabilidades y dificultades de inserción laboral.
Qué pasará con el Programa Acompañamiento Social en el 2026
Aunque el Decreto 198/2024 estableció inicialmente un marco temporal, el Gobierno nacional señaló que el Programa Acompañamiento Social (PAS) seguirá recibiendo asistencia directa debido a su vulnerabilidad, aunque bajo nuevas auditorías.
El proyecto de presupuesto para 2026 contempla un refuerzo de fondos para el Programa Acompañamiento Social, contrastando con el recorte real previsto para otros planes como Volver al Trabajo. Esto se debe a que esta asistencia concentra a la población con mayores barreras para la inserción laboral inmediata.
Es importante saber:
- Por ahora el haber mensual se mantiene en $78.000 y no se han oficializado aumentos indexados, siguiendo la política de desvinculación del Salario Mínimo, Vital y Móvil que se aplicó desde 2024.
- De igual manera, el Ministerio de Capital Humano planea que durante este año el Acompañamiento Social migre progresivamente hacia un sistema de vouchers educativos y de capacitación.
- El beneficio dejaría de ser una transferencia "libre" para estar atado a la participación en cursos de formación específicos u oficios. Quien no cumpla con la asistencia o la capacitación podría perder el beneficio.
El Ministerio de Capital Humano recomienda mantener actualizados los datos de contacto en la plataforma oficial (Portal Empleo), ya que las notificaciones sobre la transición al sistema de vouchers educativos o capacitaciones se realizarán de forma individual.