Guillermo Barros Schelotto citó una frase de Bianchi para celebrar el triunfo de Vélez ante un River en plena crisis

Vélez acumula seis partidos sin perder, con dos empates y cuatro victorias (entre ellas, una sobre River y otra sobre Boca). Respecto del invicto, Barros Schelotto fue cauteloso para dar una definición sobre el líder de la zona A: "Hay compromiso y buenos jugadores, pero recién van seis fechas y es largo".

La frase de Carlos Bianchi que evocó Guillermo Barros Schelotto luego de vencer a River

Observando el partido desde la tribuna del José Amalfitani estuvo Carlos Bianchi, ídolo de Vélez y también de Boca. Al ser consultado por la presencia del Virrey -quien fuera su entrenador de Boca- en la casa del Fortín, Guillermo eligió una frase para conmemorar a un memorable DT y figura de ambas instituciones.

"A Carlos (Bianchi) lo tuve cinco años, la cantidad de cosas que decía, pero me voy a quedar con una: 'Una victoria llama a otra victoria'", señaló Guillermo Barros Schelotto con una sonrisa en su rostro, remarcando el buen presente de Vélez que aún no tiene derrotas en el Torneo Apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025744571590729922&partner=&hide_thread=false "UNA VICTORIA LLAMA A OTRA VICTORIA". Guillermo Barros Schelotto recordó una frase histórica del Virrey Bianchi y se fue entre risas de la conferencia de prensa post-victoria ante River... "¡FELICIDADES!" pic.twitter.com/rkrZo3vR7s — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2026

Por la fecha 7, el Fortín se medirá ante Deportivo Riestra el próximo miércoles desde las 19.30, también en el Estadio José Amalfitani en condición de local.