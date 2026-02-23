Inicio Ovación Fútbol Guillermo Barros Schelotto
Guillermo Barros Schelotto citó una frase de Bianchi para celebrar el triunfo de Vélez ante un River en plena crisis

Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa luego de la victoria de Vélez ante River y ciró una frase de Carlos Bianchi, quien fuese su entrenador en Boca

Carolina Quiroga
Vélez venció a River por 1 a 0 en el Estadio José Amalfitani y estiró su invicto en el Torneo Apertura. Luego del triunfo, que agudizó la crisis en el Millonario, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa donde analizó el partido del Fortín y trajo a colación una frase del histórico entrenador Carlos Bianchi.

Sobre el desempeño de Vélez en los primeros 45 minutos, Guillermo Barros Schelotto analizó: "Vélez hizo un excelente primer tiempo. Peleamos el partido, River nos llevó para ahí con muy poco fútbol. Por lo hecho en el primer tiempo ganamos bien y justamente. Creo que si ves el primer tiempo, el equipo se paró de igual a igual con presión y táctica. Podríamos haber sacado más ventaja".

Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo posaron juntos antes del encuentro en Liniers.

En alusión al complemento, Guillermo sentenció: "En el segundo tiempo River nunca tuvo profundidad, manejaron la pelota pero lejos del área. Tuvieron dos chances, nosotros tuvimos más de dos, manejamos el partido".

Vélez acumula seis partidos sin perder, con dos empates y cuatro victorias (entre ellas, una sobre River y otra sobre Boca). Respecto del invicto, Barros Schelotto fue cauteloso para dar una definición sobre el líder de la zona A: "Hay compromiso y buenos jugadores, pero recién van seis fechas y es largo".

La frase de Carlos Bianchi que evocó Guillermo Barros Schelotto luego de vencer a River

Observando el partido desde la tribuna del José Amalfitani estuvo Carlos Bianchi, ídolo de Vélez y también de Boca. Al ser consultado por la presencia del Virrey -quien fuera su entrenador de Boca- en la casa del Fortín, Guillermo eligió una frase para conmemorar a un memorable DT y figura de ambas instituciones.

"A Carlos (Bianchi) lo tuve cinco años, la cantidad de cosas que decía, pero me voy a quedar con una: 'Una victoria llama a otra victoria'", señaló Guillermo Barros Schelotto con una sonrisa en su rostro, remarcando el buen presente de Vélez que aún no tiene derrotas en el Torneo Apertura.

Por la fecha 7, el Fortín se medirá ante Deportivo Riestra el próximo miércoles desde las 19.30, también en el Estadio José Amalfitani en condición de local.

