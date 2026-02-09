Guillermo Barros Schelotto aplicó la Ley del Ex en Vélez ante Boca y se acordó de Carlos Bianchi

En la conferencia de prensa, el momento más distendido llegó cuando le preguntaron por la famosa avioneta que sobrevoló la Villa Olímpica días atrás con el mensaje "Traigan refuerzos, la p… que los parió". Guillermo, con su clásico humor, respondió entre risas: "La avioneta la mandé yo, ja". La frase hizo estallar a toda la sala de prensa, pero luego aclaró: "Fue hace unas semanas y no sabemos si fue un hincha o no. Yo creo que fue alguien que pasaba y se aprovechó, ja".

Embed - Guillermo Barros Schelotto y la referencia a Bianci tras ganarle a Boca

Otro tema sensible fue el inevitable guiño a Carlos Bianchi, ídolo de ambos clubes y DT legendario. Consultado sobre cómo imaginaría las sensaciones del Virrey, Barros Schelotto dijo: "Creo que Bianchi estaría contento con respecto a Vélez que es su equipo, también tiene pasado en Boca y tendrá sus sentimientos, pero feliz también de ser el entrenador de Vélez y que lo he tenido mucho tiempo, así que imagino que debe estar feliz, más allá del sentimiento que debe tener por Boca que debe ser grande también".

Guillermo Barros Schelotto y un posible regreso a Boca

Sobre un posible regreso futuro a La Bombonera como técnico, el Mellizo evitó comprometerse demasiado, aunque dejó la puerta entreabierta con respeto: el foco está en Vélez, donde junto a su hermano Gustavo está construyendo un equipo competitivo e invicto hasta el momento en el Apertura.

"Lo único que pienso es que Vélez sea superior al rival, que juegue bien, que gane el domingo y mantenga la punta. Es lo mismo para nosotros ganarle a Boca que otros tres puntos.", y aunque luego reconoció que "el impacto de la victoria va a ser más grande porque es Boca", pero aclaró: "En Vélez estoy bien y tranquilo, somos felices".