Club General San Martin levantó un partidazo y ganó en tie break por la Liga Nacional Femenina de Vóley

Embed - Guadalupe Torres fue la MVP del triunfo de General San Martín por la Liga Nacional sobre Unión

Derrotas de Regatas y Municipalidad de San Martín en la Zona 1

Este domingo fue malo para los dos equipos mendocinos que compiten en la Zona 1, donde ambos cayeron en sets corridos. La Muni de San Martín perdió con parciales de 19-25, 23-25 y 14-25. Por su parte, Regatas fue superado 15-25, 13-25 y 18-25.

Un partidazo que arrancó mal para Club General San Martín

El inicio del partido no pudo ser peor para las jugadoras locales. Cuatro puntos de corrido, una rotación, y siete anotaciones de las Tatengues para poner un parcial de 9-1. Las santafesinas demostraban un saque que incomodaba la recepción y luego imponía condiciones con la altura, dominando en el bloqueo y el ataque. Cuando las de Pacífico fueron entrando en sintonía, la recepción certera de las rivales devolvía cada pelota.

Para el segundo set, la arenga de Sánchez surtió efecto y sus dirigidas tomaron las riendas, fueron punto a punto hasta quedar 4-3 arriba, y allí el servicio de Guada Torres comenzó a condicionar el accionar rival, se sucedieron errores, la pelota pasó fácil al campo local, y desde allí atacaron por las puntas la propia Torres, Tognarelli y Maca Torres. Se llegó a sacar 12 puntos de ventaja y se cerró el set con tranquilidad 25-14.

Luego fueron las chicas de Unión que reaccionaron, y el partido se puso caliente, peleando con uñas y dientes cada punto, y sacando exiguas ventas quien supo tener la cabeza más fría. Valentina Picchi no dejó rotar a las locales con su buen saque, y las bombas de Galvan y Varela sirvieron para ganar el parcial 25-19 para las rojiblancas, que sintieron que estaba cerca el triunfo.

Embed - El festejo de las chicas de Pacífico tras ganar a Unión de Santa Fe por la Liga Nacional Femenina

Club General San Martín ajustó algunos detalles y se dispusieron a levantar el partido. A Guada Torres se le sumaron Sánchez y Blázquez, Tognarelli se hizo fuerte en la red y se pudo frenar en el punto 10 (12-10) a las de Rodrigo Vera. Así pudo el anfitrión encaminarse hacia la igualdad en 2 sets para cada una, cerrando el cuarto parcial 25-14 y comenzando a aprovechar una caída anímica santafesina.

Con la moral por las nubes, y el aliento de todo el estadio, el quinto set fue un duelo de alto nivel, con puntos de varios minutos de "pelota en el aire", pero la imparable "gigante" de 1,63 metros, pareció tener alas en los pies, para atacar por las puntas y hasta de zaguera, bloquear y sumar el aporte de un sexteto que se volvió sólido y concentrado en cada punto, y se llevó un partidazo.

Este lunes: la Sexta fecha de la Liga Nacional Femenina de Vóley

Para este lunes, la agenda de las mendocinas es el siguiente: a las 9: Municipalidad de San Martín vs, Banco Provincial de Santa Fe. A las 11: Club Mendoza de Regatas vs. Brujas de Misiones (Zona 1). En tanto por la Zona 2, a las 20: Club General San Martín enfrenta a Club de Gimnasia y Tiro de Salta.