Hockey sobre patines

Torneo Vendimia de hockey sobre patines: todos los resultados y lo que se viene

Maipú/Giol venció a Murialdo B por 4 a 2 en la categoría senior masculino, por la cuarta jornada del Torneo Vendimia de hockey sobre patines. Talleres e IMPSA B ganaron en senior femenino

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Las chicas de Talleres ganaron por el Torneo Vendimia de hockey sobre patines.

Foto: Andes Talleres Hockey

Maipú/Giol le ganó a Murialdo B por 4 a 2 en la categoría senior masculino, por la cuarta jornada del Torneo Vendimia de hockey sobre patines, que se juega en el estadio Salvador Bonanno, que organiza Andes Talleres y que fiscaliza la Asociación Mendocina de Patín (AMP). Talleres e IMPSA B ganaron en senior femenino.

Mientras que el partido IMPSA vs. Talleres B debió ser suspendido debido a la gran tormenta que afectó a Mendoza.

talleres-vendimia-hockey-sobre-patines1
Las chicas de Talleres reciben indicaciones de su entrenador.

Mientras que en senior femenino IMPSA B le ganó a IMPSA A por 3 a 2 y Talleres goleó a Murialdo por 6 a 1.

Vendimia de hockey sobre patines: las posiciones

  • Senior masculino: Zona A: Talleres A, 6 unidades; Banco Mendoza y Maipú/Giol, 3 y Murialdo B, 0. Zona B: Petroleros/YPF, 6; Talleres B y Murialdo A, 1; IMPSA, 0
  • Senior femenino: IMPSA B, 9; Talleres, 4; IMPSA A, 1; Murialdo y Kellun de Chile, 0.

Vendimia de hockey sobre patines: el programa de este domingo

Senior masculino:

  • A las 19.30: Murialdo B vs. Banco Mendoza
  • A las 22: Petroleros/YPF vs. Andes Talleres B

Senior femenino:

  • A las 20.45: IMPSA A vs Leonardo Murialdo

Vendimia de hockey sobre patines: cómo se juega el campeonato

En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas: en la A figuran Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.

Pasarán a la siguiente instancia (que se desarrollará la semana próxima) los dos o tres primeros de cada grupo dependiendo de quienes se sumen.

En senior de damas se jugará en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile.

Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.

