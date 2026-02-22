Torneo Vendimia de hockey sobre patines: todos los resultados y lo que se viene

Vendimia de hockey sobre patines: las posiciones

Senior masculino: Zona A: Talleres A, 6 unidades; Banco Mendoza y Maipú/Giol, 3 y Murialdo B, 0. Zona B: Petroleros/YPF, 6; Talleres B y Murialdo A, 1; IMPSA, 0

Senior femenino: IMPSA B, 9; Talleres, 4; IMPSA A, 1; Murialdo y Kellun de Chile, 0.

Vendimia de hockey sobre patines: el programa de este domingo

Senior masculino:

A las 19.30: Murialdo B vs. Banco Mendoza

A las 22: Petroleros/YPF vs. Andes Talleres B

Senior femenino:

A las 20.45: IMPSA A vs Leonardo Murialdo

Vendimia de hockey sobre patines: cómo se juega el campeonato

En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas: en la A figuran Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.

Pasarán a la siguiente instancia (que se desarrollará la semana próxima) los dos o tres primeros de cada grupo dependiendo de quienes se sumen.

En senior de damas se jugará en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile.

Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.