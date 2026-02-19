Torneo Vendimia de hockey sobre patines: todos los resultados de la primera jornada

En la categoría de los varones se sumarán en la segunda fase la Selección argentina Sub 19 que dirige el mendocino Esteban Ábalos y se prepara para el Mundial de Paraguay de este año y el Palestino de Chile.

En la primera jornada y en la categoría senior de damas, Andes Talleres e IMPSA A empataron 2 a 2.

Vendimia de hockey sobre patines: el programa de este jueves

Senior masculino:

A las 20: Banco Mendoza vs Maipú/Giol

A las 22.30: Andes Talleres B vs Leonardo Murialdo

Senior femenino:

A las 21.15: IMPSA B vs Leonardo Murialdo

murialdo-hockey Murialdo cayó ante Talleres. Foto: Andes Talleres Hockey

Vendimia de hockey sobre patines: cómo se juega el atrayente campeonato

En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas: en la A figuran Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.

Pasarán a la siguiente instancia (que se desarrollará la semana próxima) los dos o tres primeros de cada grupo dependiendo de quienes se sumen.

En senior de damas se jugará en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile.

Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.