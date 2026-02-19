Torneo Vendimia de hockey sobre patines: todos los resultados de la primera jornada

Se inició este miércoles el Torneo Vendimia de hockey sobre patines en el estadio cubierto Salvador Bonanno, el campeonato que es organizado por Andes Talleres y es fiscalizado por la Asociación Mendocina de Patín (AMP). Hubo acción en senior de varones y de mujeres.
El tradicional campeonato que se realiza todos los años en el reducto azulgrana de calle Minuzzi cuenta además con las categorías mini masculino e infanfil femenino.
En senior masculino Talleres venció a Murialdo B por 3 a 2 y Petroleros/YPF superó a IMPSA por 3 a 1.
En la categoría de los varones se sumarán en la segunda fase la Selección argentina Sub 19 que dirige el mendocino Esteban Ábalos y se prepara para el Mundial de Paraguay de este año y el Palestino de Chile.
En la primera jornada y en la categoría senior de damas, Andes Talleres e IMPSA A empataron 2 a 2.
Vendimia de hockey sobre patines: el programa de este jueves
Senior masculino:
A las 20: Banco Mendoza vs Maipú/Giol
A las 22.30: Andes Talleres B vs Leonardo Murialdo
Senior femenino:
A las 21.15: IMPSA B vs Leonardo Murialdo
Vendimia de hockey sobre patines: cómo se juega el atrayente campeonato
En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas: en la A figuran Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.
Pasarán a la siguiente instancia (que se desarrollará la semana próxima) los dos o tres primeros de cada grupo dependiendo de quienes se sumen.
En senior de damas se jugará en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile.
Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.