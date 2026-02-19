Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Torneo Vendimia de hockey sobre patines: todos los resultados de la primera jornada

Comenzó el Torneo Vendimia de hockey sobre patines. El certamen que se realiza en el estadio Salvador Bonanno tuvo acción en senior de varones y de mujeres

Gustavo Privitera
Exequiel Tamborindegui, el buen jugador de Andes Talleres que juega el Vendimia de hockey sobre patines.

Foto: Asociación Mendocina de Patín

Se inició este miércoles el Torneo Vendimia de hockey sobre patines en el estadio cubierto Salvador Bonanno, el campeonato que es organizado por Andes Talleres y es fiscalizado por la Asociación Mendocina de Patín (AMP). Hubo acción en senior de varones y de mujeres.

El tradicional campeonato que se realiza todos los años en el reducto azulgrana de calle Minuzzi cuenta además con las categorías mini masculino e infanfil femenino.

petroleros-hockey
Petroleros/YPF cay&oacute; ante Talleres.

En senior masculino Talleres venció a Murialdo B por 3 a 2 y Petroleros/YPF superó a IMPSA por 3 a 1.

En la categoría de los varones se sumarán en la segunda fase la Selección argentina Sub 19 que dirige el mendocino Esteban Ábalos y se prepara para el Mundial de Paraguay de este año y el Palestino de Chile.

En la primera jornada y en la categoría senior de damas, Andes Talleres e IMPSA A empataron 2 a 2.

Vendimia de hockey sobre patines: el programa de este jueves

Senior masculino:

  • A las 20: Banco Mendoza vs Maipú/Giol
  • A las 22.30: Andes Talleres B vs Leonardo Murialdo

Senior femenino:

  • A las 21.15: IMPSA B vs Leonardo Murialdo
murialdo-hockey
Murialdo cay&oacute; ante Talleres.

Vendimia de hockey sobre patines: cómo se juega el atrayente campeonato

En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas: en la A figuran Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.

Pasarán a la siguiente instancia (que se desarrollará la semana próxima) los dos o tres primeros de cada grupo dependiendo de quienes se sumen.

En senior de damas se jugará en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile.

Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.

