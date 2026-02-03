El mendocino Valentín Grimalt renunció a la Selección argentina de hockey sobre patines y dio sus razones

El guardavallas fue campeón del mundo en La Roche-sur-Yon, Francia, en el 2015 y en San Juan 2022.

La carta de Valentín Grimalt sobre su renuncia a la Selección argentina de hockey sobre patines

"Gracias Selección! Gracias por estos 13 años vistiendo LA CAMISETA MÁS LINDA DEL MUNDO. Gracias al cuerpo técnico que creyó en mí desde el principio, al que me mantuvo en el paso de los años y al cuerpo técnico actual, que seguía creyendo que ése seguía siendo mi lugar.

Gracias a mis compañeros/ amigos/ hermanos que tuve la oportunidad de conocer en todo este tiempo, nada hubiese sido igual sin ustedes a mi lado. Me llevo amigos para toda la vida.

valentin-grimalt-redes Esta es la carta de despedida de la Selección argentina de Valentín Grimalt.

Gracias a mi familia, a mi viejo que gracias a Dios me vio campeón del mundo, a mi vieja incansable y fiel seguidora, a mi hermano que siempre creyó en mí desde el principio y a mi Nono Oscar que no tengo dudas de que gran parte de lo que soy hoy, es gracias a él.

Gracias a vos Sole por tu apoyo y sostén incondicional en cada etapa de este camino. Psicóloga, consejera, kinesiologa, profe.. mi mujer. SIEMPRE a mi lado sin dejarme caer nunca. A mis hijos, que son mi mayor fuerza y orgullo. NADA de todo lo logrado hubiese sido posible sin ustedes.

Fue un placer, el más grande de mi carrera deportiva.

Me voy tranquilo, sabiendo que dejé TODO Y MÁS en cada partido representándote. Mi sueño mejor cumplido y mi mayor orgullo como deportista. Gracias Selección. V.G. 12", dijo el portero de 36 años.