El mendocino Valentín Grimalt renunció a la Selección argentina de hockey sobre patines y dio sus razones

El arquero mendocino Valentín Grimalt sorprendió al ambiente del hockey sobre patines este lunes al comunicar en las redes sociales su renuncia a la Selección argentina.
Valentín Grimalt generó una sorpresa en el ambiente del hockey sobre patines este lunes al comunicar en las redes sociales su renuncia a la Selección argentina
El arquero mendocino Valentín Grimalt sorprendió al ambiente del hockey sobre patines este lunes al comunicar en las redes sociales su renuncia a la Selección argentina.
En el año en que equipo nacional debe afrontar el Mundial de Paraguay, como parte de los World Skate Games 2026 de Asunción, el jugador surgido de Petroleros/YPF, que dialogó con Diario UNO, comunicó que se baja de la Selección por motivos personales.
Grimalt, que es el actual capitán del Hockey Bassano de Italia, debía afrontar la Copa de la Naciones de Suiza -el torneo arrancará el 1 de abril y la Selección argentina compartirá zona con Montreux, Italia y Angola junto sus comprovincianos Facundo Navarro y Lucas Martínez, pero no irá al reconocido certamen.
El guardavallas fue campeón del mundo en La Roche-sur-Yon, Francia, en el 2015 y en San Juan 2022.
"Gracias Selección! Gracias por estos 13 años vistiendo LA CAMISETA MÁS LINDA DEL MUNDO. Gracias al cuerpo técnico que creyó en mí desde el principio, al que me mantuvo en el paso de los años y al cuerpo técnico actual, que seguía creyendo que ése seguía siendo mi lugar.
Gracias a mis compañeros/ amigos/ hermanos que tuve la oportunidad de conocer en todo este tiempo, nada hubiese sido igual sin ustedes a mi lado. Me llevo amigos para toda la vida.
Gracias a mi familia, a mi viejo que gracias a Dios me vio campeón del mundo, a mi vieja incansable y fiel seguidora, a mi hermano que siempre creyó en mí desde el principio y a mi Nono Oscar que no tengo dudas de que gran parte de lo que soy hoy, es gracias a él.
Gracias a vos Sole por tu apoyo y sostén incondicional en cada etapa de este camino. Psicóloga, consejera, kinesiologa, profe.. mi mujer. SIEMPRE a mi lado sin dejarme caer nunca. A mis hijos, que son mi mayor fuerza y orgullo. NADA de todo lo logrado hubiese sido posible sin ustedes.
Fue un placer, el más grande de mi carrera deportiva.
Me voy tranquilo, sabiendo que dejé TODO Y MÁS en cada partido representándote. Mi sueño mejor cumplido y mi mayor orgullo como deportista. Gracias Selección. V.G. 12", dijo el portero de 36 años.