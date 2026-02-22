Gianluca Prestianni tomó una tajante decisión ante la investigación de la UEFA por racismo

Según informó el diario deportivo luso Récord, el argentino solicitó hablar en el entrenamiento que realizaron durante el domingo y reunió a todos sus compañeros. El objetivo fue el de solicitarle disculpas al equipo y al cuerpo técnico por el ruido mediático que se ha generado en un momento trascendental para el Benfica.

Allí, además, aprovechó para manifestar que está ofendido por la acusación que realizó el brasileño mientras que volvió a expresar que en ningún momento lo llamó "mono". El volante argentino también hizo referencia a que las mentiras de los jugadores del Real Madrid le podrían traer grandes problemas personales.

Gianluca Prestianni afirma que no expresó insultos racistas.

En cuanto al descargo oficial que realizó frente a la UEFA, Prestianni volvió a decir que no utilizó la palabra "mono" sino que, en su lugar, trató de "maricón" a Vinicius Júnior, quien acababa de marcar el gol del conjunto blanco y había provocado a la hinchada del Benfica en su propio estadio.

De igual manera, si el argentino expresó dichos homofóbicos de igual manera recibiría 10 partidos.

¿Cuándo se vuelven a ver las caras Prestianni y Vinicius?

El partido de vuelta entre el Real Madrid y Benfica se disputará el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, a partir de las 17 (hora de Argentina). En la ida se impuso el conjunto español por 1 a 0, justamente, con el gol de Vinicius Júnior.

Mientras que el Real Madrid viene de caer por 2 a 1 frente al Osasuna por la fecha 25 de la Liga de España (el gol del conjunto blanco fue obra de Vinicius Júnior); el Benfica ganó en casa por 3 a 0 en un partido que no contó con Gianluca Prestianni, pero si presentó en sus líneas al capitán Nicolás Otamendi y a Enzo Barrenechea, quien convirtió un gol.