Sunjay Kapur, un reconocido multimillonario indio y figura clave en el sector automotriz global, perdió la vida de forma repentina durante un evento social y deportivo en Inglaterra. Lo que comenzó como una tarde de esparcimiento terminó en una muerte bizarra e inesperada.
Era multimillonario y disfrutaba del polo, pero se tragó una abeja y su final fue trágico
Multimillonario y amigo de príncipes, este hombre no tuvo nada que hacer ante la insólita picadura de una abeja
Mientras galopaba a gran velocidad en medio de un partido de polo, una de sus aficiones, el destino le jugó una pasada fatal: inhaló y se tragó una abeja de forma accidental.
El multimillonario que murió por tragarse una abeja
Lo que para cualquier otra persona podría haber sido un incidente menor o una anécdota incómoda, para Kapur se convirtió en una emergencia médica de vida o muerte en cuestión de segundos.
La abeja, al verse atrapada, lo picó en el interior de la garganta, desencadenando una reacción en cadena devastadora en su organismo.
A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos presentes en el club de polo, el cuerpo de Kapur no resistió. La picadura interna provocó un shock anafiláctico, una reacción alérgica severa que causó la inflamación inmediata de sus vías respiratorias.
La falta de oxígeno y la caída drástica de la presión arterial desembocaron en un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, la muerte del multimillonario de 53 años se confirmó poco después.
El luto de la realeza británica
Este caso recordó a otros episodios históricos de muertes insólitas, donde la fortuna y el poder no pudieron hacer nada contra un evento de la naturaleza tan pequeño como el vuelo de una abeja.
Sunjay Kapur no era solo un exitoso hombre de negocios; era una figura sumamente cercana a la realeza británica y amigo personal del Príncipe Guillermo. Su fallecimiento no solo impactó en las bolsas de valores, sino también en los círculos sociales más exclusivos de todo el mundo.