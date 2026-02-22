Era multimillonario y disfrutaba del polo, pero se tragó una abeja y su final fue trágico

La abeja, al verse atrapada, lo picó en el interior de la garganta, desencadenando una reacción en cadena devastadora en su organismo.

A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos presentes en el club de polo, el cuerpo de Kapur no resistió. La picadura interna provocó un shock anafiláctico, una reacción alérgica severa que causó la inflamación inmediata de sus vías respiratorias.

abeja-jardin-casa

La falta de oxígeno y la caída drástica de la presión arterial desembocaron en un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, la muerte del multimillonario de 53 años se confirmó poco después.

El luto de la realeza británica

Este caso recordó a otros episodios históricos de muertes insólitas, donde la fortuna y el poder no pudieron hacer nada contra un evento de la naturaleza tan pequeño como el vuelo de una abeja.

Sunjay Kapur no era solo un exitoso hombre de negocios; era una figura sumamente cercana a la realeza británica y amigo personal del Príncipe Guillermo. Su fallecimiento no solo impactó en las bolsas de valores, sino también en los círculos sociales más exclusivos de todo el mundo.