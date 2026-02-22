"Lo están matando": la dura frase sobre el presente de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El histórico ex jugador hizo hicapié en que una buena posibilidad para la carrera de Mastantuono es que acumule minutos en otro club para luego regresar más fuerte. Justamente esa la medida que tomó el Real Madrid con Endrick (esta cedido en Olympique de Lyon) mientras que el Barcelona hizo lo propio con Ansu Fati (a prestado en Mónaco).

"Después, a lo mejor vuelve al Real. Pero primero tiene que demostrar que está para el Real", agregó Beto Alonso en esa sintonía.

Franco Mastantuono - Camiseta Selección argentina El rol de Franco Mastantuono en la Selección argentina también peligra.

Con respecto a su juego, explicó que perdió el "factor sorpresa" y analizó: "En River se tiraba mucho sobre la derecha. Y ahora, al contrario, ya se va a dar cuenta de lo que vos vas a hacer: vas a ir para el medio y le vas a pegar al arco".

"Yo digo, los técnicos, ¿no le dicen ‘andate por el medio’, ‘andate un poquito para la izquierda’?", agregó.

Franco Mastantuono

Franco Mastantuono: un pase de más de 60 millones de euros

Con respecto a lo que significó que el jugador se marchara al Viejo Continente con tan solo 17 años, reconoció que para las arcas del club de Núñez la operación fue irreprochable: "Fue una venta que a River lo benefició"

No obstante, que haya sido transferido a tan corta edad y con una etapa de maduración futbolística que no llegó puede ser que no haya sido lo ideal: "Para que lo disfrute la gente, dejalo por lo menos tres años acá. Si vos ponés un pibe de 17 y se te va al toque, es difícil también que acá en nuestra liga se puedan conformar buenos equipos”.