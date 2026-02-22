Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
San Lorenzo, con 3 mendocinos, volvió al triunfo y tendrá solo dos días hasta su próximo partido

San Lorenzo, con 3 mendocinos, le ganó a Estudiantes de Río Cuarto como local y volvió al triunfo en el Torneo Apertura.

San Lorenzo escaló en la tabla.

San Lorenzo, con varios problemas en el segundo tiempo, le ganó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto como local y volvió al triunfo en el Torneo Apertura tras la derrota en el clásico ante Huracán y un muy mal rendimiento ante Unión de Santa Fe.

Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció a un conjunto que todavía no pudo ganar en el campeonato y solo sumó un punto.

San Lorenzo sum&oacute; un triunfo necesario en el Torneo Apertura.

Gonzalo Abrego y el sanrafelino Gastón Hernández fueron titulares e Ignacio Perruzzi ingresó en la última media hora en el Ciclón.

San Lorenzo llegaba tras empatar 0 a 0 ante Unión y luego de la caída en el clásico frente a Huracán por 1 a 0, por eso ahora ahora escaló al 4to. lugar con 10 puntos.

Solo 48 horas de descanso para San Lorenzo

La reprogramación del calendario del Torneo Apertura 2026 dejó a San Lorenzo como el equipo más perjudicado entre las fechas 6 y 7, ya que tendrá apenas 48 horas de descanso, el mínimo permitido por reglamento.

La modificación del fixture volvió a impactar sobre el conjunto azulgrana, ya que el volverá a presentarse el martes a las 19.15 ante Instituto.

Lo positivo es que será local en ambos encuentros.

