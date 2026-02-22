San Lorenzo, con 3 mendocinos, volvió al triunfo y tendrá solo dos días hasta su próximo partido

San Lorenzo llegaba tras empatar 0 a 0 ante Unión y luego de la caída en el clásico frente a Huracán por 1 a 0, por eso ahora ahora escaló al 4to. lugar con 10 puntos.

Embed - EL CICLÓN VOLVIÓ AL TRIUNFO Y FESTEJÓ EN EL GASÓMETRO | San Lorenzo 2-0 Estudiantes RC | RESUMEN

Solo 48 horas de descanso para San Lorenzo

La reprogramación del calendario del Torneo Apertura 2026 dejó a San Lorenzo como el equipo más perjudicado entre las fechas 6 y 7, ya que tendrá apenas 48 horas de descanso, el mínimo permitido por reglamento.

La modificación del fixture volvió a impactar sobre el conjunto azulgrana, ya que el volverá a presentarse el martes a las 19.15 ante Instituto.

Lo positivo es que será local en ambos encuentros.