Fue sincero

Tremendo: el crudo análisis de Alexis Mac Allister de la Finalissima entre la Selección argentina y España

El volante de la Selección argentina Alexis Mac Allister hizo un crudo y sincero análisis de la Finalissima que deben disputar la Albiceleste y España

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Alexis Mac Allister no tiene pelos en la lengua. El volante de la Selección argentina hizo un crudo y sincero análisis de la Finalissima que deben disputar la Albiceleste y España el 27 de marzo próximo.

A poco mas de un mes para que se dispute la Finalissima, Alexis Mac Allister, una de las figuras de la Selección argentina, fue sincero y dijo que la Selección de España llega en un mejor momento quie Argentina para disputar el partido.

Finalíssima
La Finalissima entre la Selección argentina y España se jugará el 27 de marzo.

El crudo análisis de Alexis Mac Allister sobre la Finalissima

“Hoy por hoy veo a España encima nuestro”, dijo la figura del Liverpool de Inglaterra en una nota con los streamers Agusneta y Teo D’Elia.

Mac Allister tiró sobre La Roja: "Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada. Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante”

Además elogió a otro seleccionado al decir: "Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también".

Enzo Fernández - Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister está con uno de sus socios en la Sekección argentina, Enzo Fernández.

Cuándo se juega la Finalissima entre la Selección argentina y España

El próximo 27 de marzo, en el Estadio Lusail, la Selección argentina que dirige el entrenador Lionel Scaloni, con el astro Lionel Messi en sus filas, se medirá ante España, campeona vigente de la Eurocopa. Será un gran partido que reedita el espíritu de la Finalissima que el equipo de Lionel Scaloni conquistó en 2022 frente a Italia en Wembley.

El calendario de la Selección Argentina para la Fecha FIFA de marzo

Finalissima

Viernes 27 de marzo a las 15

  • Selección argentina vs. España en el Lusail Stadium

Amistoso

Martes 31 de marzo

  • Qatar vs. Selección argentina en el Lusail Stadium

