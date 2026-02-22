Tremendo: el crudo análisis de Alexis Mac Allister de la Finalissima entre la Selección argentina y España

Mac Allister tiró sobre La Roja: "Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada. Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante”

Además elogió a otro seleccionado al decir: "Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también".

Enzo Fernández - Alexis Mac Allister Alexis Mac Allister está con uno de sus socios en la Sekección argentina, Enzo Fernández.

Cuándo se juega la Finalissima entre la Selección argentina y España

El próximo 27 de marzo, en el Estadio Lusail, la Selección argentina que dirige el entrenador Lionel Scaloni, con el astro Lionel Messi en sus filas, se medirá ante España, campeona vigente de la Eurocopa. Será un gran partido que reedita el espíritu de la Finalissima que el equipo de Lionel Scaloni conquistó en 2022 frente a Italia en Wembley.

El calendario de la Selección Argentina para la Fecha FIFA de marzo

Finalissima

Viernes 27 de marzo a las 15

Selección argentina vs. España en el Lusail Stadium

Amistoso

Martes 31 de marzo