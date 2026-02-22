Tremendo: el crudo análisis de Alexis Mac Allister de la Finalissima entre la Selección argentina y España

Alexis Mac Allister no tiene pelos en la lengua. El volante de la Selección argentina hizo un crudo y sincero análisis de la Finalissima que deben disputar la Albiceleste y España el 27 de marzo próximo.
El volante de la Selección argentina Alexis Mac Allister hizo un crudo y sincero análisis de la Finalissima que deben disputar la Albiceleste y España
Alexis Mac Allister no tiene pelos en la lengua. El volante de la Selección argentina hizo un crudo y sincero análisis de la Finalissima que deben disputar la Albiceleste y España el 27 de marzo próximo.
A poco mas de un mes para que se dispute la Finalissima, Alexis Mac Allister, una de las figuras de la Selección argentina, fue sincero y dijo que la Selección de España llega en un mejor momento quie Argentina para disputar el partido.
“Hoy por hoy veo a España encima nuestro”, dijo la figura del Liverpool de Inglaterra en una nota con los streamers Agusneta y Teo D’Elia.
Mac Allister tiró sobre La Roja: "Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada. Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante”
Además elogió a otro seleccionado al decir: "Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también".
El próximo 27 de marzo, en el Estadio Lusail, la Selección argentina que dirige el entrenador Lionel Scaloni, con el astro Lionel Messi en sus filas, se medirá ante España, campeona vigente de la Eurocopa. Será un gran partido que reedita el espíritu de la Finalissima que el equipo de Lionel Scaloni conquistó en 2022 frente a Italia en Wembley.
Finalissima
Viernes 27 de marzo a las 15
Amistoso
Martes 31 de marzo