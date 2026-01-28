Inicio Ovación Fútbol Champions League
Champions League

Champions League: Liverpool, con doblete de Alexis Mac Allister, se clasificó a octavos de final

Liverpool, con dos goles de Alexis Mac Allister, goleó como local al Qarabag de Azerbaiyán y es uno de los clasificados a octavos de final de la Champions League.

Por UNO
Alexis hizo dos goles en Anfield.

Alexis hizo dos goles en Anfield.

Liverpool, con dos goles de Alexis Mac Allister, goleó como local al Qarabag de Azerbaiyán y es uno de los ocho equipos clasificados directamente a los octavos de final de la Champions League.

Tras jugarse la última fecha de la fase liga, los 8 mejores jugarán los octavos de final y los equipos ubicados del puesto 9 al 24 disputarán una instancia previa de playoffs.

alexis 1

En Anfield Road, Liverpool fue contundente para clasificarse con un contundente 6 a 0 ante el Qarabag con dos goles de Alexis Mac Allister, uno del alemán Florian Wirtz, otro del egipcio Mohamed Salah, uno más del francés Hugo Ekitike y del italiano Federico Chiesa.

Embed - DOBLETE DE MAC ALLISTER Y PALIZA RED PARA METERSE EN OCTAVOS | Liverpool 6- Qarabag | RESUMEN

Liverpool terminó tercero con 18 puntos detrás de Arsenal (24) y Bayern Múnich (21). Los Gunners completaron las 8 fechas con puntaje ideal al vencer 3 a 2 en Londres al Kairat Almaty de Kazajistán y los alemanes batieron como visitantes 2 a 1 al PSV, en Países Bajos.

Cinco equipos de la Premier entre los ocho mejores

Tottenham, con el Cuti Romero, le ganó 2 a 0 de visitante al Eintracht Frankfurt y se ubicó 4to. con 17 puntos, uno más que Barcelona, Chelsea, Manchester City y Sporting Lisboa, clasificados del puesto 5 al 8.

Embed - GOL DE ENZO CON DEDICATORIA AL DIEGO Y CLASIFICACIÓN A OCTAVOS | Napoli 2-3 Chelsea | RESUMEN

Los catalanes golearon 4 a 2 al Copenhague; Chelsea, con un gol de penal de Enzo Fernández, ganó 3 a 2 en su visita al Napoli, los portugueses vencieron 3 a 2 como visitantes a Athletic de Bilbao y el City batió 2 a 0 al Galatasaray que tuvo a Mauro Icardi ingresando desde el banco.

Embed - SHOW DE LAMINE Y TITO EN LA GOLEADA CULÉ PARA CLASIFICARSE | Barcelona 4-1 Copenhague | RESUMEN

Benfica y una clasificación milagrosa ante el Real Madrid

Real Madrid, con Franco Mastantuono de titular, perdió 4 a 2 ante Benfica donde jugaron Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni como titulares e ingresó Enzo Barrenechea.

Kylian Mbappé hizo los dos goles del Madrid que terminó en el puesto 9 y deberá jugar los playoffs, mientras que Benfica se clasificó sobre la hora por los dos goles del noruego Andreas Schjelderup, el del griego Vangelis Pavlidis y el agónico del arquero ucraniano Anatoli Trubin.

Otros resultados de la Champions League

Inter venció a Borussia Dortmund (2-0), PSG y Juventus empataron con Newcastle (1-1) y Mónaco (0-0), respectivamente, y Atlético de Madrid perdió 2 a 1 ante el Bodo Glimt, pero son 4 de los equipos que disputarán los playoffs.

En otros resultados Ajax perdió 2 a 1 con Olympiakos, el Bayer Leverkusen goleó 3 a 0 Villarreal, Brujas goleó 3 a 0 al Olympique de Marsella que se quedó afuera de todo, los mismo que el Unión St Gilloise y el Pafos griego pese a dus victorias ante Slavia Praga (4-1) y Atalanta (1-0).

Las posiciones finales de la Champions League

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas