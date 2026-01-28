Champions League: Liverpool, con doblete de Alexis Mac Allister, se clasificó a octavos de final

Embed - DOBLETE DE MAC ALLISTER Y PALIZA RED PARA METERSE EN OCTAVOS | Liverpool 6- Qarabag | RESUMEN

Liverpool terminó tercero con 18 puntos detrás de Arsenal (24) y Bayern Múnich (21). Los Gunners completaron las 8 fechas con puntaje ideal al vencer 3 a 2 en Londres al Kairat Almaty de Kazajistán y los alemanes batieron como visitantes 2 a 1 al PSV, en Países Bajos.

Cinco equipos de la Premier entre los ocho mejores

Tottenham, con el Cuti Romero, le ganó 2 a 0 de visitante al Eintracht Frankfurt y se ubicó 4to. con 17 puntos, uno más que Barcelona, Chelsea, Manchester City y Sporting Lisboa, clasificados del puesto 5 al 8.

Embed - GOL DE ENZO CON DEDICATORIA AL DIEGO Y CLASIFICACIÓN A OCTAVOS | Napoli 2-3 Chelsea | RESUMEN

Los catalanes golearon 4 a 2 al Copenhague; Chelsea, con un gol de penal de Enzo Fernández, ganó 3 a 2 en su visita al Napoli, los portugueses vencieron 3 a 2 como visitantes a Athletic de Bilbao y el City batió 2 a 0 al Galatasaray que tuvo a Mauro Icardi ingresando desde el banco.

Embed - SHOW DE LAMINE Y TITO EN LA GOLEADA CULÉ PARA CLASIFICARSE | Barcelona 4-1 Copenhague | RESUMEN

Benfica y una clasificación milagrosa ante el Real Madrid

Real Madrid, con Franco Mastantuono de titular, perdió 4 a 2 ante Benfica donde jugaron Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni como titulares e ingresó Enzo Barrenechea.

Kylian Mbappé hizo los dos goles del Madrid que terminó en el puesto 9 y deberá jugar los playoffs, mientras que Benfica se clasificó sobre la hora por los dos goles del noruego Andreas Schjelderup, el del griego Vangelis Pavlidis y el agónico del arquero ucraniano Anatoli Trubin.

Otros resultados de la Champions League

Inter venció a Borussia Dortmund (2-0), PSG y Juventus empataron con Newcastle (1-1) y Mónaco (0-0), respectivamente, y Atlético de Madrid perdió 2 a 1 ante el Bodo Glimt, pero son 4 de los equipos que disputarán los playoffs.

En otros resultados Ajax perdió 2 a 1 con Olympiakos, el Bayer Leverkusen goleó 3 a 0 Villarreal, Brujas goleó 3 a 0 al Olympique de Marsella que se quedó afuera de todo, los mismo que el Unión St Gilloise y el Pafos griego pese a dus victorias ante Slavia Praga (4-1) y Atalanta (1-0).

Las posiciones finales de la Champions League