Studer, entre la alegría de ser capitán de Independiente Rivadavia y su gol del triunfo

La felicidad de Sheyko Studer por la victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán en el Torneo Apertura

Independiente Rivadavia cosechó su segundo triunfo al hilo en el Torneo Apertura. En la primera fecha se impuso por 2 a 1 ante Atlético de Tucumán en el Bautista Gargantini y, en la segunda, triunfó por el mismo resultado ante el Globo de Parque Patricios. Antes, la Lepra había arrancado el año con victoria ante Estudiantes de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016306868767875397&partner=&hide_thread=false SORPRESA EN EL DUCÓ: Studer ganó de arriba y puso el 2-1 de Independiente Rivadavia contra Huracán. ¡La pelota parada del equipo de Berti...!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DqzvUtq9MY — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Sobre el presente de Independiente Rivadavia, Sheyko Studer manifestó: "Estamos muy contentos como grupo, creo que estamos consolidando una esencia muy buena que nos caracteriza en lo absoluto. Y esperemos que sigamos así a lo largo de todo el año".

Si bien la fecha 2 recién comienza, hoy Independiente Rivadavia es líder de la Zona B con seis unidades. El próximo compromiso será ante Sarmiento de Junín en el Estadio Bautista Gargantini.