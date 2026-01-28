Franco Colapinto voló en las pruebas de la Fórmula 1: en qué puesto terminó

Durante los test (que no son competitivos) logró mantener un ritmo sostenido que le permitió comandar la tabla de tiempos hasta que George Russell lo superó dejándolo en el segundo lugar, una posición que fue celebrada por la escudería francesa.

Colapinto logró marcar un tiempo personal récord ya que el cronómetro acusó 1:19.150 tras 56 giros, quedando a 1s570 del piloto británico que se quedó con el primer lugar.

En tercer lugar llegó Lando Norris, con 1:19.672, cuarto Arvid Lindblad, quinto Oliver Bearman y sexto Nico Hülkenberg, quien solo completó cinco vueltas porque su Audi presentó un inconveniente técnico.

Franco Colapinto - Alpine La temporada de la Fórmula 1 promete a Colapinto como protagonista.

Son las primeras pruebas de la Fórmula 1

Más allá que Franco Colapinto logró quedar tercero en su serie de las pruebas del lunes y que en la jornada de hoy llegó segundo en su serie, los conocedores de la Fórmula 1 advierten que se trata de test, es decir, ensayos donde los tiempos no necesarias reflejan el rendimiento que pueden llegar a tener los monoplazas en competencia.

Las escuderías prueban diferentes componentes y estrategias para conocer cómo reaccionan los coches en distintos escenarios, por lo que los resultados de Colapinto son una referencia, aunque no definitiva.

Cuándo arranca la Fórmula 1

Los monoplazas de la Fórmula 1 pondrán primera el viernes 6 de marzo y que finalizará el domingo 8, en el Gran Premio de Australia, en el Circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne.

Hasta ahora Franco Colapinto se dieron en la segunda parte de la temporada de la Fórmula 1, por lo tanto no ha participado del GP de Australia.