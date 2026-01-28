Para cada problema de cocina, jardinería, ropa o limpieza existe un truco casero. Algunos trucos son más antiguos y populares, otros son ingeniosos pero poco conocidos, aunque muy efectivos.
El truco casero para pelar los tomates y aprovechar toda la pulpa
Pelar tomates no es para nada entretenido y puede salir muy mal si se hace de la forma equivocada. Por suerte, existe un truco casero para ello
Para realizar un truco casero solo basta con seguir los pasos, buscar un tutorial, respetar las cantidades y confiar. Los trucos caseros suelen ser baratos, rápidos, simples y útiles. Hoy te comparto un procedimiento para pelar tomates sin perder toda la pulpa por culpa del cuchillo.
El tomate es una fruta roja, carnosa y repleta de agua que suele utilizarse en preparaciones saladas, dulces, frescas y calientes. Uno de los formatos más comunes es el tomate en conserva o salsa, una preparación casera que se realiza en los meses de verano para tener tomate durante todo el invierno.
La costumbre de realizar conservas caseras es muy antigua y muchas familias la sostienen con el paso del tiempo, por ser natural, rica y económica.
El truco casero para pelar los tomates: usando un poco de agua
Para preparar una buena conserva de tomate o simplemente pelarlos para ensalada, existe un truco casero pensado para no desperdiciar pulpa y retirar únicamente la cáscara de la fruta.
Existe un proceso llamado escaldado. Escaldar es retirar la cáscara del tomate usando agua caliente y controlando el tiempo de exposición en la misma. A continuación te dejo el paso a paso de este truco casero de cocina y algunos tips extra para que las conservas de tomate queden perfectas.
- Coloca en una olla agua y prende el fuego. El agua tiene que hervir.
- Realiza en la parte trasera de los tomates un pequeño corte en forma de cruz. Coloca los tomates con el corte en una bolsa de red, esas en las que vienen las cebollas o papas.
- Sumergue la bolsa en el agua caliente por dos minutos, no más que eso.
- Retira los tomates del agua y pásalos por agua fría.
- Retira la cáscara con tus manos, comenzando por la cruz para que salga más fácil.
Un truco casero y algo más: consejos extra para preparar conservas de tomate
Lo primero y principal al realizar conservas de tomates y vegetales es regular la acidez del alimento. Un problema de acidez puede ser muy peligroso y favorecer el desarrollo de toxinas malas para la salud. Para evitar estos problemas, solo basta con colocar un par de cucharadas de vinagre en el frasco antes de hervirlo.
Esteriliza muy bien los frascos, colocándolos en agua hirviendo por al menos una hora. Para evitar que el líquido se concentre en el fondo, cierra bien los frascos de tomate y voltéalos al sacarlos del fuego.