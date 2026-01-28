El truco casero para pelar los tomates y aprovechar toda la pulpa

La costumbre de realizar conservas caseras es muy antigua y muchas familias la sostienen con el paso del tiempo, por ser natural, rica y económica.

El truco casero para pelar los tomates: usando un poco de agua

Para preparar una buena conserva de tomate o simplemente pelarlos para ensalada, existe un truco casero pensado para no desperdiciar pulpa y retirar únicamente la cáscara de la fruta.

Existe un proceso llamado escaldado. Escaldar es retirar la cáscara del tomate usando agua caliente y controlando el tiempo de exposición en la misma. A continuación te dejo el paso a paso de este truco casero de cocina y algunos tips extra para que las conservas de tomate queden perfectas.

Embed - Truco para Pelar Tomate facilmente (Escaldar)

Coloca en una olla agua y prende el fuego. El agua tiene que hervir. Realiza en la parte trasera de los tomates un pequeño corte en forma de cruz. Coloca los tomates con el corte en una bolsa de red, esas en las que vienen las cebollas o papas. Sumergue la bolsa en el agua caliente por dos minutos, no más que eso. Retira los tomates del agua y pásalos por agua fría. Retira la cáscara con tus manos, comenzando por la cruz para que salga más fácil.

Un truco casero y algo más: consejos extra para preparar conservas de tomate

Lo primero y principal al realizar conservas de tomates y vegetales es regular la acidez del alimento. Un problema de acidez puede ser muy peligroso y favorecer el desarrollo de toxinas malas para la salud. Para evitar estos problemas, solo basta con colocar un par de cucharadas de vinagre en el frasco antes de hervirlo.

conservas de tomate Una conserva buena de tomates tiene que ser rica, pero sobre todo segura.

Esteriliza muy bien los frascos, colocándolos en agua hirviendo por al menos una hora. Para evitar que el líquido se concentre en el fondo, cierra bien los frascos de tomate y voltéalos al sacarlos del fuego.