El truco casero para eliminar la bola de hielo que se forma en el freezer

Si las bolas de hielo aparecen con mucha frecuencia en el freezer, también puede ser un indicador de mal funcionamiento de la puerta. Muchas veces, la goma puede estar fallada y no sella bien al cerrar.

En otros casos, acomodar y ordenar mal los alimentos dentro del freezer puede obstruir la circulación de aire o generar problemas en el drenaje. Esto ocurre sobre todo cuando cargamos el freezer con más alimentos de los que soporta.

Con un truco casero: cómo quitar la bola de hielo del freezer

El freezer y la heladera forman parte de la lista de electrodomésticos que más energía consumen. Si no aseguramos su buen funcionamiento, la factura de la luz será una sorpresa ingrata.

La bola del freezer daña el aparato, no deja lugar a los alimentos y reduce la eficiencia energética del aparato. Con un truco casero es posible eliminarla de raiz.

Para realizar este truco casero, no necesitas raspar el hielo con un cuchillo ni mucho menos. Simplemente debes colocar papel aluminio en las paredes del freezer, en especial donde está la bola.

Calienta agua en una olla pequeña y llévala al freezer. Cierra la puerta y espera a que la conducción energética del aluminio junto con el calor de la olla desprendan el hielo del freezer.

Un truco casero y algo más: consejos para limpiar y ordenar el freezer

freezer con hielo Un freezer que funciona bien es ideal para mantener los alimentos seguros y en buen estado.