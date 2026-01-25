Cómo limpiar el sarro de las canillas de la cocina y el baño

Todo el mundo puede seguir este efectivo paso a paso y limpiar el sarro de las canillas de la casa. La grifería de la cocina y el baño pueden quedar como nuevas con este método casero, que además de sacarles el sarro, elimina el aspecto opaco que adquieren con el paso del tiempo.
Los minerales que trae el agua terminan siendo un enemigo silencioso para las canillas de la casa. Después de un tiempo, el sarro se va a acumulando y les deja un aspecto muy feo. Y ni hablar de la vida útil.
Hay muchas maneras de limpiar las canillas de la casa. Se pueden usar muchos trucos caseros, con ingredientes de los más variados.
Una forma que es correcta y es súper efectiva para limpiar la grifería, es con el paso a paso que recomienda el usuario de Instagram soyamodecasa, que parece saber muy bien lo que hace y tener conocimientos.
Limpiar el sarro de las canillas de la cocina y el baño
Reuniendo un par de ingredientes básicos que uno puede tener en casa, limpiar las canillas es un procedimiento sencillo de realizar.
Para sacarles el sarro, lo opaco y devolverles el brillo natural, hay que poner manos a la obra de esta manera:
- Lo primero que se hace es envolver con papel de cocina o servilletas de papel la canilla a recuperar.
- Con un pulverizador, mojar el papel con vinagre de alcohol.
- Dejar que el vinagre actúe durante un lapso de entre 15 minutos y media hora.
- En griferías esmaltadas, no dejar actuar el vinagre por más de media hora, porque el esmalte de la canilla se puede desprender.
- Tener cuidado al utilizar el vinagre con superficies como mármol, granito o cualquier superficie porosa, porque se puede corroer.
- Cuando pasó el tiempo, retirar el papel y continuar el proceso pasando un cepillo suave para terminar de eliminar el sarro que el vinagre ablandó.
- Por último, pulir toda la canilla con más vinagre de alcohol y agua con un paño de microfibra.
- Listo. La canilla estará libre de sarro y con brillo propio, como debe ser.