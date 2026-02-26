Cómo desinfectar y revivir la rejilla amarilla de la cocina

Aunque no lo creas, los elementos de la cocina que más gérmenes, hongos y mugre juntan no son los pisos ni las cañerías. Las rejillas amarillas o trapos de limpieza que usamos a diario para limpiar la mesada o cerámicos de las paredes, suelen estar llenos de suciedad, humedad, restos de comida y microorganismos.
Para desinfectar, limpiar, blanquear y revivir la rejilla amarilla de la cocina, solo necesitas un truco de limpieza y algunos ingredientes que seguro tienes en casa.
¿Cada cuánto se cambian los trapos, esponjas y rejillas de cocina?
Las esponjas y trapos amarillos son reservorios de gérmenes en la cocina. Mantener la rejilla amarilla es un punto clave para evitar la contaminación en los alimentos, utensilios y rincones de la cocina en general.
Una investigación realizada en la Universidad de Belgrano demostró, luego de realizar varios hisopados, que los restos de comida o alimentos que quedan en los trapos y rejillas de la cocina, junto con la humedad, se llenan de bacterias y malos olores.
La rejilla de cocina puede tener bacterias patógenas peligrosas para la salud, como Escherichia coli (E. coli), Salmonella, Staphylococcus aureus, Campylobacter y Listeria.
Lo recomendable es cambiar el trapo amarillo de la cocina cada 15 días o un mes si lo desinfectas semanalmente. Lo ideal es lavarla luego de cada uso, enjuagarla y dejarla secar completamente, no hecha un bollo lleno de humedad.
Truco de cocina: cómo limpiar y revivir los trapos amarillos
Para dar nueva vida al trapo amarillo de la cocina y desinfectarlo completamente, puedes recurrir a un truco casero de limpieza seguro y natural. A continuación te dejo tres opciones de truco.
- Un truco para revivir y limpiar la rejilla amarilla consiste en utilizar agua y calor como protagonistas e ingredientes. Simplemente debes colocar en una olla agua y hervirla con las rejillas dentro, por al menos dos horas.
- También puedes realizar una limpieza profunda de los trapos amarillos con un poco de lavandina. Siempre que limpies con lejía o lavandina, utiliza pequeñas cantidades y elementos de protección en manos y rostro. En un balde con agua, coloca unas gotas de lavandina, introduce los trapos y déjalos en remojo por unos diez minutos.
- Finalmente, puedes realizar un truco de cocina con vinagre blanco. El vinagre neutraliza olores, elimina bacterias y mata ciertos tipos de hongos. Para ello, solo debes colocar los trapos en agua hirviendo con vinagre y dejarlos al fuego por al menos una hora.