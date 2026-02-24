Cómo lavar correctamente un guardapolvos y que luzca impecable en el comienzo de clases

Lavarropas Antes de meter el guardapolvos en el lavarropas, te aconsejamos probar con técnicas de pre-lavado.

También puedes mezclar bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica esta mezcla sobre manchas de tinta o grasa y dejá reposar.

El uso excesivo de lavandina (cloro) puede amarillear las fibras sintéticas con el tiempo. Te aconsejamos reemplazarlo por media taza de vinagre blanco colocada en el compartimento del lavarropas donde va el suavizante. Este producto no solo desinfecta, sino que ayuda a neutralizar olores y realzar el blanco.

Otra opción es aplicar agua oxigenada (Volumen 30 o 40) en las manchas amarillentas en las axilas. Este truco también sirve para las remeras blancas. Aplicá agua oxigenada directamente sobre la mancha, dejá actuar y luego podrás lavar la prenda normalmente.

Si podés a secar la prenda al sol, puedes aplicar un poco de jugo de limón sobre las manchas. El sol potenciará el efecto blanqueador natural.

Limón El jugo del limón sirve para quitar las manchas amarillas de las axilas en la ropa.

Sea cual sea el truco que hayas elegido para lavar el guardapolvos, el toque final siempre será el planchado. Te aconsejamos hacerlo mientras la tela todavía está húmeda, ya que esto facilita la eliminación de arrugas y le da ese aspecto de "nuevo" tan buscado.

¿Cómo quitar manchas específicas?