La inteligencia artificial llega al horno y promete cambiar para siempre la cocina

En la práctica, significa que se puede colocar un pollo crudo y el horno detecta qué es, estima su peso y configura la cocción ideal sin intervención manual. Además, la función de monitoreo visual controla el dorado del pan, carnes o repostería y envía una notificación al celular cuando la comida alcanza el punto justo.

horno-inteligencia-artificial-freepik-(1) El avance más llamativo está en el horno inteligente con cámara interna y visión artificial. A traves de la inteligencia artificial reconoce más de 80 alimentos. Crédito: Freepik.

Detrás de esta precisión hay sensores que miden calor y humedad, junto con redes neuronales que analizan datos y mejoran sus predicciones con el uso. Cada cocción aporta información para optimizar la siguiente.

Cocina inteligente: heladeras que sugieren recetas

La innovación no se limita al horno. Las nuevas heladeras con inteligencia artificial en la cocina incorporan cámaras internas que identifican los ingredientes disponibles y permiten interactuar en lenguaje natural.

El usuario puede informar qué productos guarda y luego preguntar qué recetas puede preparar. El sistema también recuerda cuándo se ingresó cada alimento y ayuda a controlar fechas para evitar desperdicio.

Algunas funciones incluso analizan patrones de uso y regulan la temperatura de forma anticipada para conservar mejor las comidas y reducir consumo energético.

Este ecosistema inteligente se complementa con nuevos estándares de conectividad que permiten que horno, microondas y otros dispositivos “dialoguen” entre sí, independientemente de la marca.

Inteligencia artificial y cocina: más que comodidad

Más allá del impacto tecnológico, la promesa es cultural. Según organismos internacionales, un tercio de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia. Si la inteligencia artificial aplicada a la cocina logra optimizar tiempos, conservar mejor y sugerir recetas con lo disponible, el impacto podría ser también ambiental.

horno-inteligencia-artificial-freepik-(3) La automatización ya no apunta solo al confort, sino a una gestión más eficiente de recursos en el hogar.

La cocina del futuro ya no es ciencia ficción. Con hornos que piensan y heladeras que recuerdan, la tecnología redefine la manera en que preparamos y valoramos nuestras comidas. La pregunta ahora es: ¿Qué tan rápido se volverá parte de la vida cotidiana?