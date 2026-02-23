China lanzó Seedance 2.0: la inteligencia artificial de videos hiperrealistas que desafía a Hollywood

Videos hiperrealistas que inquietan a Hollywood

Tras su lanzamiento, comenzaron a circular en redes sociales videos generados por inteligencia artificial con calidad cinematográfica. Entre ellos, una pelea ficticia entre Brad Pitt y Tom Cruise, escenas de acción con personajes reconocibles y tráilers simulados con movimientos de cámara fluidos y sonido sincronizado. Muchos usuarios afirmaron que resultaba difícil distinguirlos de imágenes reales.

La herramienta pertenece a ByteDance, propietaria de TikTok y Douyin, lo que le permite integrarse rápidamente en un ecosistema con cientos de millones de usuarios en China. Analistas financieros locales señalaron que la competencia ya no depende solo del algoritmo, sino de la capacidad integral de infraestructura y computación.

Embed - Claves del fenómeno Seedance, la IA china de vídeos hiperrealistas que desafía a Hollywood

Algunos expertos sostienen que la inteligencia artificial pasó de “generar escenas” a “completar obras”, lo que podría transformar la producción audiovisual a escala industrial.

El conflicto entre China y Hollywood por derechos de autor

El avance tecnológico no tardó en generar polémica. Videos creados con Seedance incluyeron personajes de franquicias como Star Wars y Marvel, lo que provocó advertencias de la Motion Picture Association y grandes estudios estadounidenses.

Disney acusó a ByteDance de facilitar una “biblioteca pirateada” y de incurrir en apropiación indebida de propiedad intelectual. La compañía china respondió que respeta los derechos de autor y que está atendiendo las preocupaciones planteadas.

Mientras tanto, figuras del cine como el director Jia Zhangke colaboraron con la herramienta para producir cortos experimentales, defendiendo que la inteligencia artificial no reemplaza al cine, sino que depende de cómo se utilice.

La irrupción de Seedance 2.0 refleja algo más profundo que una mejora técnica: evidencia la creciente competencia entre China y Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial aplicada a la cultura.

El debate no es solo tecnológico, sino creativo y legal. En juego están el futuro del cine, la propiedad intelectual y el papel de Hollywood en una industria cada vez más automatizada.