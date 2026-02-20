Cómo funciona el supermercado en Argentina, sin cajas ni cajeros, en el que los clientes se atienden solos

Así funcionan los Carrefour flash, las tiendas inteligentes sin cajeros

Carrefour abrió su primera -y por ahora única- tienda Flash en Argentina a comienzos de 2023. Se trata de un local de unos 50 metros cuadrados que ofrece unos 500 productos básicos.

Los clientes compran allí sin necesidad de pasar por cajas. Lo hacen a través de una app, entonces, los productos que los clientes eligen en la tienda física se cargan de forma automática en un carrito virtual y al salir se realiza el pago automáticamente.

Además existe la opción de usar la aplicación para comprar online y retirar en la tienda o solicitar envío a domicilio.

Según los videos que difundió la cadena Carrefour, la compra puede realizarse en menos de tres minutos.

Hay que bajar una app y en ella se ven reflejados los productos que se van tomando de las góndolas.

Las cámaras y los sensores de las góndolas detectan los productos que se agarran, sin necesidad de escanearlos. Por ejemplo: si se toma uno y se deja en la góndola nuevamente, se borra automáticamente de la lista que figura en el carrito de compras de la app.

Al salir, el cliente ve en la app el resumen de la compra y paga automáticamente con el medio de pago seleccionado en la app. Al no haber cajas ni filas, es posible hacer una compra en muy poco tiempo.

En su interior, el local cuenta con:

20 cámaras HD.

Aproximadamente 200 sensores integrados en los estantes.

Un algoritmo creado para interpretar todos los datos.

Un sistema de pago propio.

El local no requiere de cajas ni atención al público dentro de la sucursal, pero cuenta con asistencia física o virtual en caso de que alguien requiera ayuda.