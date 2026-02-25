En Rivadavia, todo el gabinete de Ricardo Mansur puso su renuncia a disposición tras la derrota

Más atrás quedó Fuerza Justicialista Rivadavia con el 10,92% y Frente Patria con el 6,78%.

Si bien el promedio del porcentaje de participación no alcanzó el 50% en las seis comunas que iban a elecciones, en Rivadavia fue mayor a la media con 53,44%.

El golpe en el Concejo Deliberante

El golpe se sintió en la comuna. Los resultados del domingo también implicaron que el cornejismo pase a tener mayoría en el Concejo con 5 de las 10 bancas. Los ediles que responden a Mansur quedaron con 4 representantes, mientras que el peronismo -que perdió la banca que ponía en juego- se quedó con un 1 solo.

concejo elecciones rivadavia

Por el partido de Mansur asumirán Rodrigo Godoy y Corina Caruso. Mientras que por el oficialismo provincial lo harán: Magalí Cozzari, Diego Jofré y Marcelo Gómez.

La explicación de la comuna

Desde la comuna explicaron que la decisión tomada por el gabinete fue consecuencia al resultado del domingo. "No fue lo que esperábamos como partido, si bien sabíamos que era muy difícil porque nos enfrentábamos a una corriente que nacionalmente está en auge".

"Pero esto nos obliga a reconfigurar y rever, y realmente queremos que el intendente tenga la libertad de poder realizar los cambios que él considere necesarios sin tener un compromiso con alguno", continuaron las fuentes consultadas.

"Todos estamos 100% comprometidos con el proyecto departamental que queremos seguir llevando adelante, pero como estamos comprometidos, entendemos que el proyecto tal vez necesita de nosotros en otros lugares o de otras maneras, así que es por eso que nos pusimos de acuerdo y presentamos todos la renuncia", completaron.

Sin embargo aclararon que no hay ningún cambio confirmado aún y "seguramente se conocerán en la próxima semana".

Cómo quedó el resto de los Concejos

En Luján de Cuyo, la alianza Cambia Mendoza + La Libertad Avanza + PRO obtuvo casi el 60% de los votos y logró quedarse con 5 de las 6 bancas en juego. La restante quedó para el peronismo.

elecciones concejo lujan Con la unión de la nueva alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza + PRO en Luján de Cuyo, el poderío quedó 11 a 1 en el Concejo.

De esta manera, el Concejo quedó conformado con 11 concejales de la alianza oficialista y 1 solo edil opositor.

En Maipú el peronismo se impuso por 3 puntos sobre los libertarios y raidcales.

Ambos espacios lograron ingresar tres concejales cada uno y, con este escenario, el intendente Matías Stevanato resultó fortalecido: el oficialismo sumó un edil (ponía dos bancas en juego) y alcanzó seis en el órgano legislativo municipal.

Maipú

La alianza libertaria-radical se quedó con cinco y el Frente Demócrata Libertario mantiene uno, con mandato hasta 2027.

En San Rafael, a pesar de que el espacio de los Félix perdieron las elección en general, lograron renovar las 3 bancas que ponían en juego.Las otras tres quedaron para La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

elecciones concejo deliberante san rafael

En el Concejo, la conformación quedó intacta: 6 concejales para el oficialismo, 5 para la alianza provincial y 1 para el Partido Libertario.

En Santa Rosa, la intendenta Flor Destéfanis no solo se impuso por amplio margen, sino que consiguió tres de las cinco bancas en disputa, sumando un concejal más al bloque peronista en el Concejo Deliberante.

elecciones concejo deliberante santa rosa

La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza perdió un lugar (ahora son 3), mientras que Déborah Quiroga, de Ahora Santarrosinos renovó su banca por lo que su bancada sigue con dos integrantes.

En La Paz, pese a la importante diferencia en votos, el peronismo no logró ampliar su representación aunque renovó las tres bancas que ponía en juego. La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, por su parte, sostuvo los dos lugares que arriesgaba.

concejo elecciones la paz

El Concejo Deliberante quedó 6 a 4 a favor del peronismo.