Francisco Lo Presti destacó el avance en Las Heras del proyecto de cultivo de cannabis medicinal

La ordenanza, sancionada el año pasado, estableció las condiciones para que iniciativas públicas y privadas puedan instalarse en zonas autorizadas, con controles y articulación con organismos provinciales y nacionales. El Pastal fue definido como uno de los sectores aptos para este tipo de actividades.

Durante la recorrida, el jefe comunal remarcó que el municipio de Las Heras busca impulsar alternativas productivas vinculadas con la innovación y la economía del conocimiento, además de promover investigaciones relacionadas con usos terapéuticos del cannabis.

Embed - Plantación de cannabis medicinal en Las Heras

Investigación y desarrollo productivo en Las Heras

Según se informó, el proyecto combina tareas de cultivo con instancias de investigación y capacitación orientadas al uso medicinal del cannabis. La propuesta incluye prácticas de producción orgánica y sistemas de trazabilidad que permiten seguir el proceso desde la semilla hasta el producto final, dentro del marco regulatorio vigente.

En la comuna explicaron que la apuesta es acompañar iniciativas relacionadas con la investigación y el uso medicinal del cannabis como parte del desarrollo productivo local

Un emprendimiento acorde con la regulación

La visita oficial se presenta como uno de los primeros pasos visibles tras la puesta en marcha de la regulación municipal aprobada en 2025, que habilitó formalmente el cultivo de cannabis medicinal en Las Heras.

Con la aparición de proyectos concretos, el Ejecutivo busca mostrar avances en la aplicación de la normativa y en la generación de nuevas actividades productivas bajo control estatal. Las autoridades señalaron que continuarán acompañando iniciativas similares que se encuadren dentro de la legislación vigente y los estándares establecidos para el sector.